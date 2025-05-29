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美法庭擋川普關稅、輝達財報亮眼 亞股多收漲

2025/5/29 18:15
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（中央社香港29日綜合外電報導）美國國際貿易法庭昨天擋下總統川普的全面性關稅，對他的標誌性貿易政策造成重大打擊，但帶來一些市場亟需的舒緩情緒，全球股市與美股期指今天一同反彈，亞股多收漲。

法新社報導，晶片巨擘輝達（NVIDIA）昨天公布今年首季營收達到440億美元，超過市場預期，重振市場對科技業的樂觀情緒。美國法庭裁決川普（Donald Trump）的對等關稅政策當屬無效後，又為已受輝達財報鼓舞的投資人注入一劑強心針。

儘管白宮已就法庭裁決提出上訴，分析師表示，投資者正充分利用這項買進機會，並期盼關稅舉措不會實施。

法庭裁決的消息恢復投資人對風險的胃口。儘管投資人從川普4月2日「解放日」公布的關稅政策震撼彈中緩慢回復，他們仍感到不安。川普的關稅政策也引發對全球經濟衰退的擔憂。

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由於科技公司與汽車製造商股價反彈，日本與韓國股市分別收漲1.88%、1.89%，日韓都是面臨美國高額關稅的大出口國。首爾股市收高也得益於韓國中央銀行降息。

香港股市收漲逾1%，上海與雪梨股市也收高。（譯者：洪培英/核稿：陳政一）1140529

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