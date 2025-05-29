考試院高階文官飛躍方案錄取率僅36.8% 創近5年最低

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（中央社記者高華謙台北29日電）考試院今天說，今年度高階文官培訓飛躍方案共76人報名，擇優錄取28人，錄取率僅36.8%，是近5年最低，顯見高階文官都很重視參與這項訓練機會。

考試院透過新聞稿表示，今天召開第14屆第22次會議，公務人員保障暨培訓委員會以「高階文官培訓飛躍方案114年訓練報名及遴選作業辦理情形」為題進行專題報告，說明今年度高階飛躍方案報名遴選制度推動成果與未來精進方向，期許落實嚴謹選訓，培育國家高階治理人才。

保訓會主任委員兼國家文官學院院長蔡秀涓指出，今年中央及地方機關、產學界及民間團體共報名76人，經過書面複審及評鑑中心法評測後，擇優錄取28人，錄取率僅36.8%，是近5年最低。

蔡秀涓說，飛躍方案遴選方式除書面複審外，並運用評鑑中心法，透過擬真的公務情境演練，評估參加者核心職能，聚焦選拔具高潛力的優秀公務人才。保訓會也導入數位工具，簡化遴選作業流程，未來將持續精進，打造更系統化、精準化且具前瞻性遴選機制。

蔡秀涓表示，今年度飛躍方案結合國家重大產業領域，延聘台北榮總院長陳威明及中華航空董事長高星潢等8位高階管理者擔任業師，深化政府與民間跨域交流，讓政策執行能更接地氣。此外，為協助受訓人員應對公務管理挑戰，特別安排「主管領導哲學」、「跨世代領導技巧」及「衝突管理與溝通藝術」系列主題課程，強化公務領導力。

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蔡秀涓說，今年更將與比利時聯邦政策與支助公共服務部（Federal Public Service Policy and Support）合作辦理國外研習，預計8月前往參訪當地政府與民間機構，交流國家重要政策，深度探討數位治理、能源轉型、人工智慧、循環經濟及永續發展等議題。

考試院長周弘憲及與會考試委員指出，肯定保訓會在高階文官報名及遴選制度的創新作為，篩選出高潛力人才予以發展性訓練，為未來陞任更高階職務做好充分準備，以提升國家治理效能。（編輯：張均懋）1140529