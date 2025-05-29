金門多年國小巨幅畫作將赴日參展 傳遞和平心聲

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（中央社記者吳玟嶸金門29日電）金門多年國小學生融合藝術家米羅的風格，創作「和平金門島」畫作，此畫作將赴日本長崎，參加「兒童格爾尼卡」國際兒童和平壁畫展，傳遞盼望和平心聲。

金門縣金湖鎮多年國小參與日本長崎市國際藝術計畫「兒童格爾尼卡」，由教師引導5年級學生從自身歷史出發，將對戰爭與和平理解透過繪畫表達，學生花費近3個月時間畫成3.5公尺高、7.8公尺寬作品「和平金門島」；畫作除在多年國小展示，也將在6月結束展覽後，寄往日本長崎參與國際兒童和平壁畫展。

金門副縣長李文良、教育處長孫麗琪今天下午前往多年國小，與學生、教師在畫布中金門島下方，蓋上象徵撐起金門的手印，共同完成這幅作品。

多年國小校長張志猛接受媒體聯訪表示，此次計畫是老師先透過教學使學生了解金門過去戰爭歷史，「學生內化老師上課內容後，再透過他們自己豐富的想像力進行轉化，這種從無到有的創作經歷，對學生來說是很好的學習經驗」。

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多年國小透過新聞稿表示，畫作融合西班牙藝術家米羅的風格，學生畫上鬼條砦、戰鬥機等與戰爭相關意象，在這些意象之上，也有著象徵和平的鴿子傳遞和平訊息。

根據多年國小提供資料，「兒童格爾尼卡」是自1995年起發展至今的國際藝術計畫，靈感來自西班牙藝術家畢卡索的「格爾尼卡」，鼓勵世界各地的兒童以與原畫同尺寸的大型畫布，創作傳遞和平訊息的壁畫。（編輯：張銘坤）1140529