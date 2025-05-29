剴剴案遭監院糾正 衛福部：精進管理防憾事重演

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧、吳欣紜台北29日電）監察院針對男童「剴剴」受虐致死案糾正衛福部等。衛福部社家署表示，已經針對保母訪視、收出養管理，及事後檢討機制，進行調整，盼透過改變機制，避免憾事再次發生。

監察院今天記者會說明，「剴剴」在衛生福利部監督的兒童福利聯盟收出養服務、新北市府脆弱家庭服務、台北市府居家托育服務3個體系下，仍被劉姓保母姊妹凌虐致死，衛福部與雙北市府未即時檢討且缺乏橫向聯繫，因此通過糾正，並將兒福聯盟社工違失移請台北地院參酌。

衛福部表示，衛福部需針對收出養媒合機構進行每年業務檢查及每3年定期評鑑，卻在事發後實際查核才發現兒盟服務程序及機制上出現7項缺失；且專家學者指出剴剴在出養前未獲得寄養安置監管及服務。

衛福部社會及家庭署代理署長周道君告訴中央社記者，案發後，衛福部針對不管保母管理、收出養管理，都已經進行許多調整，盼透過改變機制，避免未來再發生。

幾個主要改變面向，周道君說明，事前部分，針對收出養，以往民眾若有出養意願，多會直接連絡媒合機構，由機構進行出養評估，導致前端較缺乏政府部門介入；因此去年事發後，就已經透過行政督導，將出養案件改為事前就要由地方政府評估，後續才由機構進行媒合。

周道君表示，已經配合修正「兒童及少年收出養媒合服務者許可及管理辦法」，在今年上半年完成預告，若法制作業程序順利，預計最快今年6月就可以正式發布。

收出養個案安置部分，周道君指出，有些收出養個案可能可以先待在原生家庭，至於有安置需求個案，也已於去年修正「居家式托育服務提供者登記及管理辦法」，對於這類保母資格、收托前所須訓練，增訂規定。

兒少安置後，周道君表示，已修正「直轄市、縣（市）政府居家托育服務中心訪視工作指引」，提高安置後地方政府居托中心訪視此類兒少頻率，以確認安置狀態。

針對居托訪視人員，周道君指出，已增訂培訓課程，準辨識能力；因應工作量增加增配居托中心人力，今年更提高專業訪視人員人力薪資，讓這些人能久任、待在場域累積經驗。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

周道君表示，未來針對此類可能因職務、契約照顧兒少且有不當對待造成死亡或重傷案件，都會列入重大兒虐事件，針對每個個案都邀請外部專家，做更詳細的深入檢討，盼徹底找到原因，以作為未來改善依據。

兒福聯盟則表示，兒盟社工涉及案件部分已經在司法流程中，尊重各方意見。（編輯：陳清芳）1140529