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建大：目前關稅影響有限 6/1起調高美汽車輪胎售價

2025/5/29 20:17
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（中央社記者潘智義彰化29日電）建大輪胎董事長楊啓仁今天表示，雖然美國關稅對建大影響有限，但因美國汽車輪胎廠已調高售價7%至10%，建大已決定自6月1日調高當地汽車輪胎售價10%。

建大今天舉行股東會，通過配發現金股利每股1.1元。楊啓仁指出，建大現階段在北美汽車輪胎銷售成績不錯，得力於過去5年於越南工廠生產到位，發揮產能，且新產品有美國研發中心支持，開發快。

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楊啓仁說，現階段影響最大的是匯率，新台幣對美元升值，因用美元計價，匯損影響較大，雖然以前貶值時有匯兌收益，但現在都吐出去了，一旦匯價穩定在新台幣30元兌1美元附近，震痛期很快就可以過去。

另外，楊啓仁認為，今年自行車市應該自谷底翻升，比前2年好。至於深圳土地開發案，楊啓仁說，現已可確定2025年底有望峻工，且玻璃帷幕已安裝，明年便可出租，深圳廠開發案可望有不錯獲利。（編輯：潘羿菁）1140529

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