李霈瑜新戲獻螢幕初吻 親完莫子儀內心雀躍

（中央社記者洪素津台北29日電）演員莫子儀和李霈瑜（大霈）在新戲有曖昧感情戲，大霈雖演戲多年，直到這齣戲才獻出螢幕初吻，大霈因為仰慕莫子儀，獻吻後內心有雀躍的感覺，莫子儀則害羞回應謝謝對方信任。

莫子儀、蔡淑臻、楊貴媚、鄭志偉、宋偉恩、李霈瑜、黃姵嘉及童毅軍今天出席戲劇「喝酒吧！笨蛋」首映記者會，大霈分享螢幕初吻是獻給莫子儀，笑稱自己「守身如玉」，直到這一齣戲才獻吻，大霈更表示可以跟莫子儀合作很開心，親完之後內心很雀躍，一旁的莫子儀則害羞表示謝謝大霈的信任。

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莫子儀這次演出調酒師職人劇，戲外的他其實不喝酒，因為年輕時喝酒不節制，什麼混酒都喝，結果導致食道灼傷，為此莫子儀下定決心不喝酒，直到接演該劇才喝了一點酒，不過喝酒的心境也和從前的不同，現在喝是學會品嚐酒的層次和味道。

黃姵嘉則分享現在的她也不喝酒，覺得改變生活方式可以讓自己更加前進，「以前每天喝，現在就是體驗不同版本的我，現在不喝酒很通透、快樂」，她認為靠酒真的沒有比較快樂，有時候喝酒是把自己推到黑洞裡。（編輯：張銘坤）1140529