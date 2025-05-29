端午連假首日國道11路段易壅塞 疏導措施一次看

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（中央社記者黃巧雯台北29日電）今年端午節3天連假將於明天展開，今天下午4時車潮出現，交通部高速公路局預估，明天11路段易壅塞，建議西部國道南向儘量在上午6時前或中午12時後出發，國5南向可趁上午5時前或下午5時後出發。

5月30日至6月1日為端午節連假，高公局發布新聞稿，預估明天國道交通量為121百萬車公里，為平日年平均1.3倍 （92百萬車公里） ，其中南向交通量可達66百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。

相關疏導措施包括0至中午12時國5石碇、坪林及上午5時至中午12時國1平鎮系統、埔鹽系統南入匝道封閉，單一費率、差別費率、0至5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控及暫停施工等。

端午連假國道交通疏導措施。（圖取自高公局網頁www.freeway.gov.tw）

隨著明天北部及中部地區天氣逐步轉晴，高公局指出，可能有大量出遊車潮，預估明日重點壅塞路段為國1南向高架機場系統至楊梅端、楊梅至頭份、彰化系統至埔鹽系統，北向圓山至大華系統。

以及國3南向中和至關西、寶山至茄苳、快官至霧峰、草屯至名間；國5南向南港系統至頭城；國10東向鼎金系統至燕巢、西向仁武智左營端等路段。

高公局建議，西部國道南向儘量在上午6時前或中午12時後出發，國5南向建議上午5時前或下午5時後出發。

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另外，高公局表示，今天西部國道下午4時後車流逐漸增加，受到下雨影響，國道車多路段包括國1東湖至圓山南向、桃園至中壢南向、湖口至新竹南向、泰安服務區至台中系統南向、安定至永康南向、汐止至五堵北向、林口至五股北向；國3安坑至樹林南向，其餘國道路段大致正常。

根據高公局統計，截至下午5時，國道交通量為67百萬車公里，預估今天交通量為112百萬車公里。（編輯：陳清芳）1140529