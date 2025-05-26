端午節連假省道估30日湧觀光車潮 易塞路段看這裡

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北26日電）交通部公路局預估，今年端午節3天連假，省道主要旅次以觀光旅遊為主，觀光旅遊車潮將在5月30日至31日湧現，返回工作地車潮則從5月31日下午至6月1日陸續出現。

端午連續假期將從5月30日展開。公路局今天發布新聞稿表示，預估連假主要旅次將以觀光旅遊為主，省道主要幹道及各地觀光風景區將出現車潮，提醒民眾先蒐集路況資訊再出門，避開尖峰時段及路段。

公路局指出，主要城際道路易壅塞的路段及時段，台9線蘇花路廊，南下5月30日上午6時到中午12時；北上6月1日上午11時到下午4時。台9線南迴公路，往台東方向5月30日上午11時到中午12時；往屏東方向6月1日下午4時到晚間7時。台1線水底寮至楓港路段，南下5月30日上午11時到下午3時；北上6月1日下午3時到晚間9時。

台61線鳳鼻至香山路段，南下5月29日下午3時到晚間8時及5月30日上午8時到下午1時；北上5月31日下午4時到5時及6月1日下午2時到5時。台61線竹南路段，南下5月30日上午9時到中午12時；北上5月31日下午3時到晚間9時及6月1日下午3時到晚間9時。

台61線中彰大橋改建路段，南下5月29日下午5時到晚間7時、5月30日上午9時到晚間6時及5月31日上午9時到中午12時；北上5月31日下午3時到晚間9時及6月1日下午3時到晚間9時。

透過 Google News 追蹤中央社

銜接國道的台64線中和交流道、台65線土城交流道、台74線台中快官~成功路段及大里二~霧峰路段、台18線中埔交流道、台86線歸仁交流道、仁德系統及台88線鳳山至五甲路段等，及重要觀光風景區鄰近路段包括：台2線福隆及萬里~大武崙路段、台2線及台2乙線關渡~淡水路段、台3線及台7線大溪~慈湖路段、台21線日月潭周邊路段、台3線古坑~梅山路段，預估連續假期有車多壅塞情形。

公路局表示，端午節連假已協調各國道業者籌措運能，總計提供2.8萬班次及98萬座位數，各業者已自4月30日起開始販售預售票，截至5月23日全線國道客運總計已售出4.2萬張預售票，占可售張數16.62%，其中，西部計3.5萬張，東部6593張，尚餘許多座位，歡迎民眾多加利用。（編輯：管中維）1140526