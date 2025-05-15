端午連假國道高乘載、部分匝道封閉 時段路段一次看

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（中央社記者黃巧雯台北15日電）因應端午節3天連假國道車潮，高公局今天表示，部分路段、時段將實施匝道封閉，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城等交流道北向入口，5月31日及6月1日下午1時至6時實施高乘載管制。

今年端午節連假為5月30日至6月1日。交通部高速公路局先前預估，首日國道車流量最大，約121百萬車公里，為平日1.3倍。

高公局今天發布新聞稿表示，依假期特性及歷年資料分析，針對假期間經常性壅塞路段或例假日運作狀況不佳交流道，封閉部分入口匝道，並規劃改道路線，以減少車流匯入主線的干擾。

匝道封閉

南向部分，5月30日凌晨0時至中午12時，國道5號石碇、坪林交流道南向入口，清晨5時至中午12時，國道1號平鎮系統、埔鹽系統交流道南向入口；5月31日清晨5時至中午12時，國道1號埔鹽系統交流道南向入口，國道5號石碇、坪林交流道南向入口。

北向方面，5月31日至6月1日中午12時至晚間9時，國道1號埔鹽系統、虎尾交流道北向入口，國道3號西濱交流道北向入口。

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高乘載時段

由於宜蘭、花蓮地區為連假期間旅遊熱點，高公局預估，國道5號北向交通量將集中於連假第2、3天，因此規劃國道5號蘇澳、羅東、宜蘭及頭城等交流道北向入口在5月31日及6月1日下午1時至6時實施高乘載管制，乘載3人以上的小型車或符合規定的車輛才可進入國道。（編輯：管中維）1140515