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29日鋒面再臨防豪雨 端午連假水氣減高溫30度以上

2025/5/25 17:42（5/25 18:00 更新）
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圖為台北西門町，民眾撐傘過馬路。中央社記者徐肇昌攝 114年5月25日
圖為台北西門町，民眾撐傘過馬路。中央社記者徐肇昌攝 114年5月25日
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（中央社記者張雄風台北25日電）氣象署表示，明天中部以北仍偏涼，低溫約攝氏19至22度，中部山區留意雨勢；5月29日鋒面影響，全台有雨，可能有局部豪雨；端午連假水氣漸減，預估各地高溫可回升至30度以上。

交通部中央氣象署表示，今天午後受到華南雲雨區東移及對流雲系發展旺盛影響，苗栗至南投、嘉義、高雄、屏東、花蓮山區易有短延時強降雨，並有局部大雨，預估持續至晚間。

氣象署預報員林定宜告訴中央社記者，明天仍受東北季風影響，北部地區有陣雨，中部山區有短暫陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區有零星短暫陣雨。

林定宜表示，27日東北季風減弱，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；28日東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，北部地區有零星短暫陣雨。

林定宜指出，28日下午起鋒面接近，西半部地區轉為有局部短暫陣雨或雷雨，愈晚雨勢愈大；29日鋒面影響，加上西南季風挾帶水氣，全台天氣不穩定，易有陣雨或雷雨，西半部地區並有局部大雨或短延時豪雨發生的機率。

林定宜說，端午連假期間，水氣逐日減少，30日鋒面南移至巴士海峽，中部以北雨勢趨緩，南部、東南部、中部山區仍然會有局部短暫陣雨或雷雨；31日至6月1日為偏東南風，南部、花東地區有局部短暫陣雨，午後山區有局部短暫雷陣雨。

氣溫方面，林定宜表示，明天中部以北仍然偏涼，低溫約19至22度，南部低溫約23度；高溫部分，北部、宜花地區約21、22度，中部25至28度，南部仍有30度左右。

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林定宜提到，27日、28日東北季風減弱，氣溫回升，大台北高溫約28度；29日鋒面影響，北部高溫降至約24度；30日、31日氣溫回升，各地高溫可達30度以上。

林定宜說，目前觀察，未來一週暫無熱帶系統發展的跡象。（編輯：管中維）1140525

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林定宜
週末迎鋒面全台有雨北部降溫 端午連假水氣偏多未來一週天氣穩定 西半部高溫30度以上
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