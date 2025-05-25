中油：26日凌晨零時起汽油調漲2角 柴油降2角

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（中央社記者潘姿羽台北25日電）台灣中油公司今天宣布，自26日凌晨零時起，汽油價格調漲新台幣0.2元、柴油價格調降0.2元；發油量最大的95無鉛汽油，調整後價格為每公升28.1元。

中油指出，調價後各式油品參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.6元、95無鉛汽油每公升28.1元、98無鉛汽油每公升30.1元、超級柴油每公升25.0元。

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台灣中油表示，本週國際油價下跌，不過按浮動油價機制調整原則，汽油每公升應調漲0.2元、柴油應調降0.2元，由於低於日、韓、港、星等亞洲鄰近國家，且計算後95無鉛汽油低於30元，未達啟動平穩措施門檻，因此國內汽油實際每公升價格調漲0.2元、柴油調降0.2元。

中油表示，本週依油價公式及政府調降貨物稅調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，114年累計至4月底止，台灣中油共吸收約41.16億元。（編輯：林淑媛）1140525