端午連假返鄉注意天候航班異動 交通部疏運整備

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（中央社記者余曉涵29日電）鋒面來襲，全台多地大雨或豪雨，端午連假明天展開，交通部次長林國顯今天視察松山機場，責成民航局做好疏運整備工作，視情況啟動疏運計畫，國內線預計將提供11.5萬個座位。

交通部民用航空局今天發布新聞稿表示，交通部次長林國顯今天與交通部航政司長韓振華、民航局長何淑萍及台北航空站主任鄭堅中視察松山機場。

林國顯表示，今年端午連假從5月30日至6月1日，民航局與各相關單位協調應變措施，並請航空公司加派人力及在運能許可下，視狀況機動加開班機或放大機型，也協調航港局及國防部適時協助疏運，確保旅客返鄉。

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何淑萍說，應對端午節疏運期間旅運需求，民航局已提前協調航空公司增班，今天起至6月2日，國內航線預計將提供1386架次，約11.5萬個座位，其中澎湖、金門、馬祖離島管制航線共計提供1202架次，約10.7萬個座位，期望能因應民眾返鄉及出遊交通需求。

依據氣象署天氣預報，端午連假節前受鋒面影響，部分地區大雨或豪雨，離島航班較易因天候影響異動，民航局提醒旅客留意最新氣象與航班資訊，做好行程規劃，查詢最新航班資訊，並於搭機當日提早出門至機場辦理報到，以確保行程順利。（編輯：陳清芳）1140529