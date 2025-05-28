端午多利用公共運輸 東部推租車或住宿享客運優惠

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（中央社記者盧太城台東縣28日電）端午連假即將到來，為鼓勵民眾利用公共運輸，交通部公路局在東部推出租車或住宿可享搭客運優惠，兩方案只能擇一。

公路局台東監理站股長朱屏溱今天告訴中央社記者，為鼓勵民眾搭乘公共運輸並紓解國道交通壅塞，端午連續假期交通部持續推廣「國道客運票價優惠及公共運輸轉乘優惠措施」。

活動期間從29日至6月1日止，搭乘國道客運路線，可享有平日優惠票價或原票價6折優惠，另搭乘國道客運、台鐵或高鐵，於10小時內轉乘在地客運、市區客運（高鐵快捷公車除外）或幸福巴士，還能享有一段票或基本里程免費。

他表示，公路局對宜、花、東地區再推出2項優惠方案，依需求擇一方案。

分別是「在地有腳活動租車優惠」，民眾向宜花東指定業者租車享優惠，並持租車憑證及客運來、回程票根或購票證明，即可享受回程車票優惠，汽車享新台幣200元折扣、機車100元折扣。

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或者選擇「宜花東優惠大放送」，持東部合法旅宿業住宿憑證或台灣好行套票旅客，搭乘北宜北花路線客運，4人同行即享1人免費，回程再享總票價折抵200元。

台東監理站呼籲，連假期間車潮眾多，請務必遵守交通規則、注意行車路況，勿酒後駕車、疲勞駕駛，維護自身及其他用路人安全；可多加搭乘大眾運輸工具，搭客運時歡迎使用「iBus公路客運」網頁或APP，即時取得客運路線資訊並掌握預估到站時間，妥善安排出行計畫，讓端午假期旅遊更加順暢安心。（編輯：陳仁華）1140528