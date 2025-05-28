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端午節連假 高公局籲利用國道好走時段避車潮

2025/5/28 12:37（5/28 12:46 更新）
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5月30日至6月1日為端午節連假，交通部高速公路局9日表示，預估首日國道車流量最大，約121百萬車公里，為平日1.3倍，建議民眾多利用好走時段行駛國道。（中央社檔案照片）
5月30日至6月1日為端午節連假，交通部高速公路局9日表示，預估首日國道車流量最大，約121百萬車公里，為平日1.3倍，建議民眾多利用好走時段行駛國道。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黃巧雯台北28日電）端午節連假將到來，交通部高公局今天表示，民眾可利用好走時段避開壅塞，南向尖峰日5月30、31日建議西部國道上午6時前或中午12時後出發，國5南向上午5時前或下午5時後出發。

5月30日至6月1日為端午節連假，交通部高速公路局發布新聞稿，引述觀光署公布截至5月15日訂房資料，假期前2日平均訂房率高於5成以上包括基隆市、台北市、苗栗縣、連江縣及澎湖縣等5個縣市。

端午節3天連假將出現旅遊及返鄉車潮，高公局交通管理組科長張耿宗告訴中央社記者，預估首日國道車流量最大，約121百萬車公里，為平日1.3倍，若遇天候不佳，行車時間恐再拉長。

高公局依據歷年端午節連假交通特性及大數據分析，預測假期間每日國道重點壅塞路段及時段，其中連假前一日（29日）國5南向南港系統至頭城預計上午9時後陸續湧入車潮，至於國1南向楊梅至頭份、國3南向中和至關西預估晚間6時至11時將出現壅塞，行車時間約平日3倍。

高公局表示，呼籲民眾利用好走時段避開壅塞，南向尖峰日（5月30、31日）建議西部國道可於上午6時前或中午12時後出發，國5南向可在上午5時前或下午5時後出發。

至於北向尖峰日（5月31日、6月1日），高公局建議，西部國道中部地區中午12時前出發，而南部地區與國5北向可在上午9時前出發。

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為分散尖峰時段車流，高公局指出，5月30、31日將在國1及國5實施時段性南向入口封閉，5月31日、6月1日於國1及國3實施時段性北向入口封閉。

高公局建議，民眾多搭乘公共運輸，並留意鐵公路運行情形，若自行開車，可多利用省道等地方道路，而若須行駛國道，建議多參考每日路況預報，避開國道易壅塞路段及時段。（編輯：龍柏安）1140528

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