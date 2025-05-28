端午連假將湧人流車潮 警政署規劃交通疏導

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北28日電）端午連假將至，警政署今天表示，針對觀光遊憩景點和國道等易壅塞路段，轄區警方已期前會勘並規劃交通疏導勤務，另國道特定路段及時段將實施高乘載管制及匝道封閉措施。

內政部警政署今天透過新聞稿表示，端午節連續假期自5月30日至6月1日共計3天，預期各地將湧現返鄉、旅遊或參加節慶活動的人流車潮，為維護交通順暢與行車安全，已請各警察機關加強整備。

新聞稿指出，各警察機關針對轄內端午節活動會場、觀光遊憩景點、遊樂園區、國道、平面道路等易壅塞路段或人車聚集場所，期前會勘並妥適規劃交通疏導勤務，配合交通主管機關研商管制措施，加強突發路況處置，避免造成交通壅塞。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

警政署表示，為分散連假期間國道壅塞車流，交通部高速公路局規劃5月30日至6月1日的凌晨0時至清晨5時國道全線暫停收費；國道3號「新竹系統至燕巢系統」路段，採單一費率再8折的收費措施，民眾可多加利用。

由於本次端午連續假期國道特定路段及時段將實施高乘載管制及匝道封閉等管制措施，警政署呼籲，用路人上路前請先確認，提早規劃替代道路或改搭大眾運輸，讓行車更順暢。（編輯：蕭博文）1140528