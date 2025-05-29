朱栢康專演人渣陷自我懷疑 向過世父禱告解心結

（中央社記者王心妤台北29日電）電影「搜查瑠公圳」上映中，片中反派朱栢康今天分享，因為常飾演反派被網友封為「人渣專業戶」，這讓他陷入自我懷疑也開始思考自己的演員定位，並向過世父親禱告尋解答。

朱栢康今年因「破·地獄」摘下金像獎最佳男配角獎，他在「搜查瑠公圳」癲狂演技也獲得不少好評。朱栢康今天受訪表示，拍攝期間的心情的確受角色影響，有時會被恐懼感籠罩，所幸靠著泡溫泉舒緩身心，才順利脫離角色的情緒。

演員的路辛苦，但過世父親的勉勵一直鼓勵著朱栢康，他今天表示，至今仍會靠禱告試著跟父親對話，有時聽到一首歌或是到了某個場景會想起父親，前陣子他因為被封為「人渣專業戶」陷入自我懷疑，「我猶豫要怎麼走下去，但很像我爸給我一個想法，因為這也是人家給的一個定型，其實也是觀眾給我位子，就看我自己怎麼看這件事，這個建議很像我爸爸會說的。」

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朱栢康表示，現在不介意演反派，但要演也要演有層次的壞人，「像『搜查瑠公圳』裡的陸根生，是個殺人犯，但為什麼會這樣？這很重要。」

朱栢康今年鍍金，他表示演出邀約沒有增加，不過收到不少希望他「改邪歸正」的角色，甚至有些時尚的邀約，就像近日接到雜誌封面拍攝邀請。他笑說：「以前對拍照有點（緊張），現在比較自在了，在鏡頭前面可以自在的做自己。」（編輯：張銘坤）1140529

演員朱栢康（圖）在電影「搜查瑠公圳」中詮釋具有多重人格的反派角色，癲狂演技獲好評。（伯樂影業提供）中央社記者王心妤傳真 114年5月29日