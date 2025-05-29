日本新農水大臣小泉展魄力 儲備米網購開賣秒殺

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（中央社記者楊明珠東京29日專電）甫就任日本農林水產大臣的小泉進次郎首要任務就是讓持續飆漲的米價下降，他取消儲備米的競標制改採協商合約制，盼儲備米加速在市面流通。居家生活品牌IRIS OHYAMA、樂天集團今天網站開賣儲備米後立刻秒殺。

日本放送協會（NHK）報導，為了讓米加速在市面流通，以平抑持續飆漲的米價，21日就任日本農林水產大臣（農業部長）小泉進次郎決定暫時取消競標制，改採協商合約（日文稱隨意契約）制，首批經由此制交貨的米是2022年產的「古古米」（舊舊米）以及2021年產的「古古古米」。

小泉今天試吃2021年產的「古古古米」後表示，「吃起來口感覺得稍微硬，但都很好吃」、「相較其他的米，味道沒什麼大不同」。他還表示，「確實有人對於儲備米的味道和品質另有說法，但我認為，或許米店會將儲備米經過混合，發揮智慧或經過設計，而且會有人提供米的調理法（煮法）、資訊」。

經營居家生活品牌Iris Ohyama的集團公司Iris agri innovation 27日透過協商合約方式購入儲備米1萬公噸，今天上午10時首批12公噸儲備米運抵宮城縣亘理町的精米工廠，為2022年的國產米。

這些儲備米經過檢驗、精米後，下午約1時30分開始裝袋，並在商品上貼上標籤，讓消費者知道是儲備米。

Iris agri innovation公司從6月2日起將在宮城縣、神奈川縣及千葉縣的店鋪開始販售儲備米，5公斤裝含稅售價為2160日圓（約新台幣452元）。這家公司的販售網站今天下午1時起接受預約，約45分鐘後，預約銷售量全被搶購一空。明天下午1時起也接受網購預約。

此外，藉由協商合約方式，樂天集團也申請購得1萬公噸儲備米。

樂天集團的購物網站從今天中午開始販售每包5公斤含稅價為2138日圓。今天預定販售的數量在開賣後瞬間秒殺，接受預約的時間在下午2時過後達上限，於是宣布結束接受預約。由於購米者太多，網站一度出現難以進入的情形。

樂天集團表示，網購者每人一次限購1包或2包，達到售量或預約上限，便暫停接受購買或預約。今後若儲備米再進貨，將透過多個網站販售。

日本大型超市之一的伊藤洋華堂（Ito Yokado）也經由協商合約的方式購得儲備米，6月1日上午10時起透過自家公司的網站賣米，每5公斤含稅價為2160日圓，但另外將收取運費550日圓。每人限購1件，民眾同一天不能重複訂購。

6月15日以後會陸續將米送抵購買者手中。至於在超市店鋪的販售，目前還在研議。

農林水產省表示，截至27日接受大型零售業者申購儲備米，有61家公司總計申購21萬9000公噸儲備米。

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申購儲備米數量最多的是流通大廠「永旺」（AEON）集團的永旺商品調達公司以及藥妝店大廠「COSMOS藥品」公司，分別申購2萬公噸儲備米。

農林水產省針對全國約1000家超市彙整米價，每週公布相關資訊。最新資訊顯示，12日至18日一週間全國超市5公斤米平均售價是4285日圓，比前一週高出17日圓，連續2週米價上漲，刷新有資料可比較的2022年3月以後的最高價紀錄。（編輯：韋樞）1140529