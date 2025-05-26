日本政府釋出30萬噸儲備米取消競標 目標6月上旬上架

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者戴雅真東京26日專電）日本政府今天公布即將釋出30萬公噸儲備米的細節，取消競標，銷售對象僅限大型零售業者，售價為每60公斤玄米（糙米）税前價格1萬700日圓，比前次競標價格約下降47%，目標是6月上旬能讓民眾以約每5公斤2000日圓（約新台幣420元）的價格買到儲備米。

共同社、日本經濟新聞報導，農林水產大臣小泉進次郎今天宣布釋出儲備米的新方式，取消過去的競標制，改為隨意契約，由政府任意選擇大型超市等零售業者直接銷售。這次釋出的儲備米總量為30萬公噸，未來將視需求考慮追加供應。

日本政府過去將儲備米出售給全國農業協同組合聯合會（JA全農）等單位，但因為流通速度太慢，這次改為賣給直接接觸消費者的業者。今年3月透過2輪競價釋出的21萬公噸儲備米當中，截至4月27日，僅有約1成流通到市面上。

農林水產省也設立了專門處理米價問題的「集中應對小組」，今天舉行成立儀式。小組成員約40人，若加上地方農政局人員，整體規模約500人。

針對採用新方式釋出儲備米，小泉表示「會以更快且更具危機意識的態度，消除國民的不安」，預計近期開始受理業者申請。至於是否會擔心儲備米耗盡，小泉強調，「儲備米是為緊急情況準備的，現在就是緊急情況」。

這次釋出的儲備米當中，包含2022年產的20萬公噸與2021年產的10萬公噸，平均價格為每60公斤不含稅1萬700日圓（含稅1萬1556日圓），對象僅限於每年銷售量超過1萬公噸的大型零售業者，也包含網購業者，採取每天先到先受理的方式販售，時間為今年8月底2025年產新米上市前，簽約後公開業者名稱。前次的第3輪投標平均成交價為2萬302日圓，幾乎是這次售價的兩倍。

這次銷售不設回購條件，運費由政府負擔。政府負責把儲備米從倉庫運送至零售業者希望的地點，如果需要把玄米碾製為白米，費用則由業者自行負擔。根據簡單計算，原始成本約為5公斤不到900日圓，但還要加上碾米與運送到店面的價格來決定售價。

透過 Google News 追蹤中央社

農林水產省以2024年同期的一般利潤為基準，認為零售價格應該要維持在每5公斤約2000日圓（含稅約2160日圓）左右的水準。不過由於涉及反壟斷法，因此政府不會對業者售價提出要求。

日本米價居高不下，根據農林水產省彙整，本月5日到11日之間，日本全國約1000間超市每5公斤平均米價漲到4268日圓（約新台幣900元），較前一週增加54日圓（約新台幣11元），是去年同期逾2倍。（編輯：田瑞華）1140526