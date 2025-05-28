首要任務降米價 小泉進次郎國會舌戰3大在野黨魁

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（中央社記者楊明珠東京28日專電）日本面臨30年來最嚴重米荒，米價飆漲，甫上任的農林水產大臣小泉進次郎首要任務是降米價。他今天在國會舌戰3大在野黨黨代表（黨主席）時透露，「2021年產的儲備米市價將是約1800日圓（約新台幣380元）」，低於目前市面上米價的一半。

日本朝日新聞報導，21日就任農林水產大臣、隸屬於執政黨自民黨的小泉進次郎今天首度在眾議院農林水產委員會上面對質詢。

有關人民高度關心的米價飆漲一事，立憲民主黨黨代表野田佳彥、國民民主黨代表玉木雄一郎、日本維新會共同代表前原誠司都在質詢時口氣強硬。

野田曾在他所率領的民主黨執政時，與小泉在國會展開論戰。野田今天質詢一開始時就表示，「以前被質詢的記憶鮮明浮現，今天期待能展開一場好辯論」。

有關米價飆漲，野田指出，「究竟是因為米不夠，還是是流通的問題，如果不了解問題的本質，是無法解決問題的」。

小泉回應表示，「生產者（稻農）出貨給集米業者的數量減少。有必要看整體流通的狀況進行檢視」。

針對小泉或首相石破茂明言目標要讓米價下降一事，野田指出，「這又不是在市場上叫賣，能了解你想做事的拚勁，但一定要思考對生產者（稻農）而言，什麼才是好的平衡點」。

小泉表示，「我說（5公斤米平均售價）2000日圓是儲備米，因為是古米（舊米），（對稻農而言）應該算是合理的價格」。

玉木質詢時指出，「儲備米，現在大受歡迎，但如果儲備（米）不夠的話，該怎麼辦？何時才能恢復到原本儲備米100萬噸的水準」。

小泉回應表示，「釋出的儲備米，總有一天會買回同樣的數量。現在讓人民消弭米價帶來的不安是當務之急」。

農林水產省日前公布來自1000家商店的資訊，5公斤米平均含稅售價約4300日圓。對此，玉木問：「身為大臣，你認為米價應多少才是？」

小泉答說：「希望打造的日本經濟是即使是4000日圓，人民也不會感到不安。當前先藉由儲備米讓米價平抑下來，希望能營造大家可冷靜討論的環境。」

前原質詢時問：「用比買進更便宜的價格釋出儲備米，這樣會造成多少損失？」小泉答說：「目前並沒發生嚴重的財政負擔。」

前原再問：「儲備米都能流通到人民手中嗎？」小泉答說：「不可能從北海道到沖繩儲備米可同時同量流通，但會重視速度。」

對於小泉做出釋出儲備米的應處，前原說：「我予以肯定，但結果如何，還是要被追究責任的。」

在委員會上，小泉表示，「2021年產的儲備米價格會更便宜，（市價）約1800日圓」、「已在流通的是古米，下週開始在市面上架的是古古古米，今後藉由協商合約釋出的將是更早之前的古古古古米」。

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對於小泉明言要降低米價的說法，執政黨自民黨眾議員鈴木貴子質詢時批評，「政治有必要把米價直接講得那麼明嗎」。鈴木指出，「石破政府即使有當前的應對之道，但對中長期的食糧安全保障毫無信念」。

對此，小泉表示，「如果不能發訊讓人民知曉政府以堅定的意志要穩定米價的話，就無法改變目前的局面」。（編輯：田瑞華）1140528