盜獵集團殺墾丁梅花鹿販售鹿茸等 屏檢起訴4人

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（中央社記者黃郁菁屏東縣29日電）屏東縣滿州鄉陳姓男子等4人組成盜獵集團，在墾丁國家公園獵殺梅花鹿，並販售鹿茸、頭骨等牟利。屏檢去年11月展開調查，近日偵結，依違反動物保護法等罪起訴4人。

屏東地檢署今天發布新聞稿表示，去年11月間發現社群平台有恆春地區旅客揭露，有不法分子在墾丁國家公園境內持槍獵殺梅花鹿，隨即指派檢察官偵辦，並召集保安警察第七總隊第八大隊、屏東縣政府警察局里港分局組成專案小組展開調查。

專案小組持屏東地方法院核發搜索票，分別至陳姓男子及潘姓男子滿州鄉住處執行搜索，扣得手機、獵槍2支、喜得釘5顆、鋼珠5顆等物，並陸續傳喚陳男等4人到案說明。

屏檢調查指出，4人均為滿州鄉民，其中1人為漢人，3人為原住民，在民國112年3月至114年9月間，2人1組分持獵槍在墾丁國家公園社頂公園一帶獵殺梅花，經分析手機照片與對話紀錄，4人共獵殺梅花鹿9隻，主要目的為取得鹿茸圖利，每兩售價新台幣200至300元，鹿頭骨與鹿肉也分別販售。

檢察官認為，陳男將原住民獵槍，出借給非原住民的另一名陳男，已明顯偏離原住民傳統文化、祭儀或狩獵生活價值內涵，脫離原屬作為生活工具使用範圍，無法援用與槍砲彈藥刀械管制條例第20條第2項規定排除違法性。此外，鹿茸屬可循環生長資源，毋須宰殺取材，應認屬不必要虐殺行為，應依動物保護法第25條提起公訴。

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屏檢表示，全案近日偵查終結，認4人均涉犯動物保護法故意傷害動物，致動物重要器官功能喪失罪及不得任意宰殺動物罪嫌；借槍陳男另涉犯槍砲彈藥刀械管制條例第8條持有獵槍罪嫌、出借者涉犯反同條例第8條第2項出借獵槍罪嫌，依法提起公訴，並聲請沒收相關犯罪工具。

屏檢提醒，墾丁國家公園為生態保育重點區域，梅花鹿復育成果得來不易，民眾如有不法獵捕行為，必將嚴查嚴辦。另鹿茸可由合法養鹿場依規採收，毋須以獵殺方式取得，切勿因一己私利破壞珍貴自然資源。（編輯：張銘坤）1140529