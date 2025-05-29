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基隆檢察長端午關懷收容人 致贈加菜金

2025/5/29 20:15（5/29 20:41 更新）
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端午佳節將至，基隆地檢署檢察長柯宜汾（前左）28日前往基隆看守所、基隆監獄、向上學苑等處關懷收容人及更生人，並一同體驗傳統包粽文化。（基隆地檢署提供）中央社記者王朝鈺傳真 114年5月29日
端午佳節將至，基隆地檢署檢察長柯宜汾（前左）28日前往基隆看守所、基隆監獄、向上學苑等處關懷收容人及更生人，並一同體驗傳統包粽文化。（基隆地檢署提供）中央社記者王朝鈺傳真 114年5月29日
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（中央社記者王朝鈺基隆29日電）端午將至，基隆地檢署檢察長柯宜汾有感於收容人及更生人無法返家過節，昨天前往基隆看守所、基隆監獄、亞杜蘭關懷協會向上學苑等處，致贈加菜金與急難救助金，為收容人及更生人打氣。

柯宜汾今天透過新聞稿表示，基隆地檢署持續推動柔性司法，每逢年節不忘探視監所內的收容人，希望將社會的溫暖傳遞到監所，讓每位離家的收容人知道，即使沒有家人陪伴在身邊，但他們並不孤獨。

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柯宜汾說，基隆地檢署、更生保護會及榮譽觀護人協進會，一直默默支持著每名經歷司法苦楚的收容人及更生人，相信只要真心悔悟願痛改前非，所有社會資源都很樂意提供就學、就業、就醫、就養的協助，未來必然充滿希望且值得期待。

基隆地檢署表示，這次關懷活動除致贈加菜金與急難救助金外，也邀請台灣更生保護會基隆分會更生輔導員及志工，教導學員製作粽子，柯宜汾也一同體驗傳統包粽文化，寓意團圓與吉祥。（編輯：林恕暉）1140529

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