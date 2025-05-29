阿米塔吉追思會 總統府資政邱義仁出席

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（中央社記者鍾佑貞馬里蘭州安納波利斯29日專電）美國前副國務卿阿米塔吉逝世，他的母校美國海軍軍官學校今天舉行追思會，場面莊嚴肅穆。阿米塔吉是堅定的台灣友人，總統府資政邱義仁特地到場致意，兩人交誼超過20年。

阿米塔吉（Richard Armitage）4月13日因肺栓塞突發辭世，享壽79歲。美國海軍官校（United States Naval Academy）上午舉行追思儀式，多位美國政界人士出席。台灣則有邱義仁等人到場致意。

早在2001年，時任行政院祕書長邱義仁訪美時，據美國官員透露，他曾與時任副國務卿阿米塔吉於國務院附近的地點會晤。約兩年後，邱義仁以總統府祕書長身分訪美，也向阿米塔吉說明台灣考慮舉辦有關世界衛生組織與核四公投的背景。

阿米塔吉於小布希政府第一任期間擔任當時國務卿鮑爾（Colin Powell）副手，幫忙引導美國外交政策。他也是美國國家安全史上多個重大事件的核心見證者，從越戰時期一直到2001年911恐攻後的反恐戰爭。

據瞭解，阿米塔吉在已故前總統李登輝執政晚期，幾乎每半年訪問台灣一次，且都獲李總統接見。前總統陳水扁上任後，阿米塔吉也曾率當時內定將於白宮國家安全會議任職的派特森（Torkel Patterson）前來拜會。

2002年，阿米塔吉在北京美國大使館舉行記者會表示，美國在「一個中國」政策下，不支持也不反對台灣獨立，曾引發兩岸間熱議。阿米塔吉在北京訪問期間，特別是在當時兩岸關係緊張下，沒講出北京想要的「答案」，對支持台灣別具意義。

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前總統馬英九執政期間，阿米塔吉也數度訪台，後來又出席前總統蔡英文第二任的就職典禮。

阿米塔吉最近一次到訪，是去年5月20日總統賴清德就職。阿米塔吉返美後接受美國之音（VOA）訪問指出，他訪台要傳達的最主要訊息，就是讓台灣知道美國民主黨與共和黨對台灣民主的支持。（編輯：陳妍君／韋樞）1140529