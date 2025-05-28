美國會台灣連線悼康諾里離世 將以行動延續對台使命

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓27日專電）美國友台眾議員康諾里罹癌過世，告別式今天舉行。國會台灣連線共同主席形容康諾里以對台灣人民的敬意來處理美台關係，明確傳遞「台灣的未來由台灣人民決定」的訊息。共同主席也承諾將繼承康諾里一生奉獻的使命。

美國聯邦眾議院「國會台灣連線」共同主席分別為民主黨籍貝拉（Ami Bera）、共和黨籍狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart）及巴爾（Andy Barr）。3人今天透過聲明表示，康諾里（Gerry Connolly）身為台灣連線共同主席之一，為對台政策帶來無與倫比的信念、遠見及領導力。

「康諾里議員在推動重要立法方面發揮重要作用，強化台灣國際地位，深化雙方的經濟連結。」

3位議員指出，康諾里主導提出「台灣國際團結法案」（Taiwan International Solidarity Act），強力回應 聯合國大會第2758號決議 聯合國大會第2758號決議 決議全文： 大會決議 2758（26）．恢復中華人民共和國在聯合國的合法權利 大會， 回顧聯合國憲章的原則， 考慮到，恢復中華人民共和國的合法權利對於維護聯合國憲章和聯合國組織根據憲章所必須從事的事業都是必不可少的， 承認中華人民共和國政府的代表是中國在聯合國組織的唯一合法代表，中華人民共和國是安全理事會5個常任理事國之一， 決定：恢復中華人民共和國的一切權利，承認她的政府的代表為中國在聯合國組織的唯一合法代表並立即把蔣介石的代表從它在聯合國組織及其所屬一切機構中所非法占據的席位上驅逐出去。 1971年10月25日，

第1976次全體會議 資料來源：聯合國 看更多 關閉 的扭曲詮釋，在國際舞台上邊緣化台灣的行為。

康諾里的努力明確傳達，台灣的未來應由台灣人民自行決定，而非由脅迫或曲解所強加。

他也主導推動「台灣租稅協定法案」（Taiwan Tax Agreement Act），成為消除美台雙重課稅及促進跨境投資和創新的重要作為。

議員們指出，除了立法工作外，康諾里還是民主、人權以及美台人民共享價值的堅定倡議者。

他在私部門及國會任職期間，曾訪台近20次，以熱情、原則和對台灣人民的深深敬意來處理美台關係工作。

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他的離世對國會台灣連線及整個國會而言都是重大損失。「我們將繼承他畢生奉獻的事業，以紀念他的遺志」。

康諾里21日不敵癌症離世，享年75歲。除了駐美代表處及台灣人公共事務會（FAPA）外，前駐美代表、現任副總統蕭美琴及國安會秘書長吳釗燮也發文表達哀悼。（編輯：陳承功）1140528