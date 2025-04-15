阿米塔吉病逝 外交部：對台美關係印太安全貢獻卓著

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（中央社記者楊堯茹台北15日電）美國前副國務卿阿米塔吉病逝，享壽79歲。外交部發言人蕭光偉今天表示，已指示駐美代表處向其家屬表達台灣政府及人民的弔念與誠摯慰問，阿米塔吉是台灣的重要友人，對台美關係及印太安全的貢獻卓著。

阿米塔吉國際團隊（The Armitage International Team）14日透過聲明表示，阿米塔吉4月13日因肺栓塞突發辭世，享壽79歲。

外交部上午舉行例行記者會，外交部發言人蕭光偉表示，總統賴清德和外交部長林佳龍已對阿米塔吉逝世深表惋惜與哀悼，外交部已指示駐美代表處向其家屬表達台灣政府及人民的弔念與誠摯慰問。

蕭光偉指出，阿米塔吉於1983年至1989年間分別在美國總統雷根（Ronald Reagan）及老布希（George H.W. Bush）任內擔任國防部主管國際安全事務助理部長，後於2001年至2004年間在小布希（George W. Bush）政府擔任副國務卿，一向堅定支持維護台海和平及台灣民主，是台灣的重要友人，對台美關係及印太安全的貢獻卓著。

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蕭光偉說明，阿米塔吉曾多次訪台傳達對台灣的堅定支持，包括2021年參加美方代表團訪台祝賀前總統蔡英文勝選連任；2024年與前白宮國家經濟會議總監迪斯（Brian Deese）共同率領美方特使團出席台灣第16任總統、副總統就職典禮，代表美方跨黨派對賴總統及民主台灣人民的祝賀，並強調台灣對全世界是重要的民主聲音，以及美國對維持台海和平穩定的堅定承諾。

蕭光偉也提及，阿米塔吉生前持續關切中國對台軍事威脅與脅迫行徑，曾於中國對台軍演時強調中國越欺負台灣，國際社會就越為台灣發聲。（編輯：張若瑤）1140415