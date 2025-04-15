加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
Google簽署台灣首宗地熱購電協議 加速潔淨能源發展
首頁 / 政治

阿米塔吉逝世台灣政界不捨 多次訪台堅定相挺、曾當面給北京難堪

2025/4/15 10:57（4/15 11:34 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國前副國務卿阿米塔吉。（中央社檔案照片）
美國前副國務卿阿米塔吉。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾佑貞華盛頓14日專電）美國前副國務卿阿米塔吉過世讓台灣政界不捨。阿米塔吉在已故前總統李登輝執政晚期不時訪台，更曾當北京面強調美國「不支持、也不反對台灣獨立」，是堅定的台灣友人。

華盛頓郵報指出，阿米塔吉（Richard Armitage）4月13日病逝於維吉尼亞州阿靈頓（Arlington）一間醫院，享壽79歲。他的妻子表示死因為肺栓塞。

阿米塔吉於小布希政府第一任期間擔任當時國務卿鮑爾（Colin Powell）副手，幫忙引導美國外交政策。他也是美國國家安全歷史上多個重大事件的核心見證者，從越戰時期一直到2001年911恐攻後的反恐戰爭。

胸膛厚實、說話風格更像海軍官兵而非外交官的阿米塔吉，1967年從美國海軍官校（Naval Academy）畢業後派往亞洲，參與過3次作戰任務，包括越戰期間當過南越的河防部隊顧問。

1975年隨越戰局勢惡化，五角大廈指派他防止機、艦在內的美軍裝備淪入北越之手，必要時摧毀裝備。阿米塔吉受不了官僚主義效率不彰，尤其西貢機場遭空襲後他對如何行事萌生自己的想法。他與南越海軍軍官合作，著重撤離南越海軍人員和眷屬的計畫而非摧毀船艇。

阿米塔吉於2018年口述歷史時表示，當年有多達31艘船、近3萬人撤到菲律賓蘇比克灣的美國海軍基地。其實他和南越夥伴的行動並未獲美國及當時西貢政府明確授權。

阿米塔吉回憶道：「我的政府非常憤怒。這是我的計畫，不是他們的。」

據瞭解，阿米塔吉在已故前總統李登輝執政晚期幾乎每半年訪問台灣一次，且都獲李總統接見。前總統陳水扁上任後，阿米塔吉也曾率當時內定將於白宮國家安全會議任職的派特森（Torkel Patterson）前來拜會。

2002年，阿米塔吉在北京美國大使館舉行記者會表示，美國在「一個中國」政策下，不支持也不反對台灣獨立，曾引發兩岸間熱議。阿米塔吉在北京訪問期間，特別是在當時兩岸關係緊張下沒講出北京想要的「答案」，對支持台灣別具意義。

前總統馬英九執政期間，阿米塔吉也數度訪台，後來又出席前總統蔡英文第二任的就職典禮。

總統蔡英文（右）2019年在總統府接見「2049計畫研究所」學者專家訪問團，與美國前副國務卿阿米塔吉（左）愉快交談。（中央社檔案照片）
總統蔡英文（右）2019年在總統府接見「2049計畫研究所」學者專家訪問團，與美國前副國務卿阿米塔吉（左）愉快交談。（中央社檔案照片）

當時正值拜登政府上任，外界好奇拜登對台政策走向。阿米塔吉當時在總統府致詞時說：「我可以告訴各位一件關於拜登政府的事情：他心裡只有一個目的，這個目的不是要惹怒誰，而是要支持台灣所打造的卓越民主制度能持續發展。這是他唯一所求。」

阿米塔吉最近一次到訪，是去年5月20日賴總統就職，他返美後接受美國之音（VOA）訪問指出，他訪台所要傳達最主要訊息，就是讓台灣知道美國民主黨與共和黨對台灣民主的支持。

賴總統宣誓就職後，共軍於5月23、24日兩天在台灣周邊進行「聯合利劍-2024A」軍事演習。對此，阿米塔吉說：「台灣在世界的地理位置就是近鄰暴政，不得不忍受這一切，但當中國忙著欺負台灣之際，世界卻有愈來愈多人為台灣發聲」。

阿米塔吉更說：「中國不明白，愈是欺凌台灣，國際社會就會愈加支持台灣。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

包括「印太沙皇」、美國前副國務卿康貝爾（Kurt Campbell）以及與台灣互動密切的薛瑞福（Randall G. Schriver），都算是阿米塔吉的子弟兵。康貝爾過去曾在領受獎章時，突然請在場觀禮的阿米塔吉上台，並將剛領得的獎章掛在阿米塔吉胸前，足見兩人情誼。

薛瑞福則在柯林頓政府晚期任職五角大廈，並曾隨阿米塔吉在2000年小布希（George W. Bush）當選總統後的政權移交小組任職，後來進入國務院服務，對推動美國出售潛艦等先進武器系統給台灣著力甚深。（編輯：田瑞華、陳亦偉）1140415

#小布希
#台灣
#李登輝
#阿米塔吉
#拜登
#美國之音
#美國海軍
#康貝爾
#共和黨
#越戰
#薛瑞福
延伸閱讀
阿米塔吉訪賴總統／520美國跨黨派特使團抵達 外交部：強調美對台承諾美前副國務卿：中國愈欺凌台灣 國際社會愈挺台阿米塔吉批中共：當前台海危機得歸咎於習近平美前副國務卿阿米塔吉：日本也應派外交高層與台灣會談
拜登
川普緊縮移民 阿富汗與喀麥隆人臨時保護遭撤銷活人列已歿社會安全碼失效 美「賜死」6千移民逼離境
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

23
更多編輯台推薦新聞：