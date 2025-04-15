阿米塔吉逝世台灣政界不捨 多次訪台堅定相挺、曾當面給北京難堪

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓14日專電）美國前副國務卿阿米塔吉過世讓台灣政界不捨。阿米塔吉在已故前總統李登輝執政晚期不時訪台，更曾當北京面強調美國「不支持、也不反對台灣獨立」，是堅定的台灣友人。

華盛頓郵報指出，阿米塔吉（Richard Armitage）4月13日病逝於維吉尼亞州阿靈頓（Arlington）一間醫院，享壽79歲。他的妻子表示死因為肺栓塞。

阿米塔吉於小布希政府第一任期間擔任當時國務卿鮑爾（Colin Powell）副手，幫忙引導美國外交政策。他也是美國國家安全歷史上多個重大事件的核心見證者，從越戰時期一直到2001年911恐攻後的反恐戰爭。

胸膛厚實、說話風格更像海軍官兵而非外交官的阿米塔吉，1967年從美國海軍官校（Naval Academy）畢業後派往亞洲，參與過3次作戰任務，包括越戰期間當過南越的河防部隊顧問。

1975年隨越戰局勢惡化，五角大廈指派他防止機、艦在內的美軍裝備淪入北越之手，必要時摧毀裝備。阿米塔吉受不了官僚主義效率不彰，尤其西貢機場遭空襲後他對如何行事萌生自己的想法。他與南越海軍軍官合作，著重撤離南越海軍人員和眷屬的計畫而非摧毀船艇。

阿米塔吉於2018年口述歷史時表示，當年有多達31艘船、近3萬人撤到菲律賓蘇比克灣的美國海軍基地。其實他和南越夥伴的行動並未獲美國及當時西貢政府明確授權。

阿米塔吉回憶道：「我的政府非常憤怒。這是我的計畫，不是他們的。」

據瞭解，阿米塔吉在已故前總統李登輝執政晚期幾乎每半年訪問台灣一次，且都獲李總統接見。前總統陳水扁上任後，阿米塔吉也曾率當時內定將於白宮國家安全會議任職的派特森（Torkel Patterson）前來拜會。

2002年，阿米塔吉在北京美國大使館舉行記者會表示，美國在「一個中國」政策下，不支持也不反對台灣獨立，曾引發兩岸間熱議。阿米塔吉在北京訪問期間，特別是在當時兩岸關係緊張下沒講出北京想要的「答案」，對支持台灣別具意義。

前總統馬英九執政期間，阿米塔吉也數度訪台，後來又出席前總統蔡英文第二任的就職典禮。

總統蔡英文（右）2019年在總統府接見「2049計畫研究所」學者專家訪問團，與美國前副國務卿阿米塔吉（左）愉快交談。（中央社檔案照片）

當時正值拜登政府上任，外界好奇拜登對台政策走向。阿米塔吉當時在總統府致詞時說：「我可以告訴各位一件關於拜登政府的事情：他心裡只有一個目的，這個目的不是要惹怒誰，而是要支持台灣所打造的卓越民主制度能持續發展。這是他唯一所求。」

阿米塔吉最近一次到訪，是去年5月20日賴總統就職，他返美後接受美國之音（VOA）訪問指出，他訪台所要傳達最主要訊息，就是讓台灣知道美國民主黨與共和黨對台灣民主的支持。

賴總統宣誓就職後，共軍於5月23、24日兩天在台灣周邊進行「聯合利劍-2024A」軍事演習。對此，阿米塔吉說：「台灣在世界的地理位置就是近鄰暴政，不得不忍受這一切，但當中國忙著欺負台灣之際，世界卻有愈來愈多人為台灣發聲」。

阿米塔吉更說：「中國不明白，愈是欺凌台灣，國際社會就會愈加支持台灣。」

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包括「印太沙皇」、美國前副國務卿康貝爾（Kurt Campbell）以及與台灣互動密切的薛瑞福（Randall G. Schriver），都算是阿米塔吉的子弟兵。康貝爾過去曾在領受獎章時，突然請在場觀禮的阿米塔吉上台，並將剛領得的獎章掛在阿米塔吉胸前，足見兩人情誼。

薛瑞福則在柯林頓政府晚期任職五角大廈，並曾隨阿米塔吉在2000年小布希（George W. Bush）當選總統後的政權移交小組任職，後來進入國務院服務，對推動美國出售潛艦等先進武器系統給台灣著力甚深。（編輯：田瑞華、陳亦偉）1140415