友台前美副國務卿阿米塔吉79歲逝世 曾訪台灣慶賀賴總統就職[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾佑貞華盛頓14日專電）美國前副國務卿阿米塔吉旗下團隊今天表示，阿米塔吉4月13日因肺栓塞突發辭世，享壽79歲。阿米塔吉立場友台，曾訪台慶賀總統賴清德就職，並於之後受訪強調，他此行就是讓台灣知道美國兩黨對台灣民主的支持。

阿米塔吉國際團隊（The Armitage International Team）透過聲明表示，阿米塔吉（Richard Armitage）2001年至2004年間擔任時任小布希政府國務卿鮑爾（Colin Powell）的副手，任內正值美國面對911恐怖攻擊，以及阿富汗與伊拉克戰爭的初期動盪時期。

在此之前，他曾於雷根政府期間擔任國防部高級官員，並於老布希總統任內擔任總統特使。在西貢淪陷前夕，他協助南越海軍的艦艇與人員撤離，率領一支載有約3萬名難民的艦隊安全抵達菲律賓。

阿米塔吉國際團隊指出，美國海軍官校校友會已發布影片，回顧阿米塔吉非凡的一生與諸多成就。

阿米塔吉立場長期友台，總統賴清德2024年5月20日宣誓就職，美國特別派阿米塔吉、布魯金斯研究院非常駐資深研究員卜睿哲（Richard Bush）等人赴台慶賀。

阿米塔吉當時表示，賴總統勝選後，來自全世界恭賀之意傳達了重要訊息，即台灣對全世界是重要的民主聲音。

阿米塔吉同年接受美國之音（VOA）訪問時指出，他訪台所要傳達最主要的訊息，就是讓台灣知道美國民主黨與共和黨對台灣民主的支持。

賴清德宣誓就職後，中國人民解放軍隨即於5月23、24日兩天在台灣周邊進行「聯合利劍-2024A」軍事演習，中國官媒還說此次軍演是「對台獨分裂勢力謀獨行徑的強力懲戒」。

對此，阿米塔吉表示：「台灣在世界的地理位置就是近鄰暴政，不得不忍受這一切，但當中國忙著欺負台灣之際，世界卻有愈來愈多人為台灣發聲。」

透過 Google News 追蹤中央社

阿米塔吉更說：「中國不明白，中國愈是欺凌台灣，國際社會就會更加支持台灣。」

阿米塔吉2004年離開公職後，創立阿米塔吉國際團隊，並經營至今。2005年，英女王授予他榮譽爵士勳銜，之後也陸續獲得日本、紐西蘭、澳洲及羅馬尼亞等國政府頒發的榮譽與獎項，並獲日本慶應大學名譽博士學位。（編輯：蔡佳敏）1140415