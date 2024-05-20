賴總統接見美特使團 新團隊啟動盼台美關係更上層樓

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（中央社記者葉素萍台北20日電）總統賴清德今天接見美國出席總統就職典禮特使團，期盼台美「堅若磐石」夥伴關係更上層樓；美國前副國務卿阿米塔吉說，相信在賴總統領導下，台美關係會更加緊密；前白宮國家經濟會議總監狄斯提到，相信台灣有決心維護台海現狀。

賴總統今天在總統府接見「美國出席我第16任總統暨副總統就職典禮特使團」，成員包括美國前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）、前白宮國家經濟會議總監狄斯（Brian Deese，另譯：迪斯）、布魯金斯研究院非常駐資深研究員卜睿哲（Richard Bush）等人。

賴總統說，他要再次代表台灣人民，感謝美國不分政府和民間對台灣的支持。從今天開始，新的執政團隊正式啟動。大家關切的台海議題，也是新政府重視的議題。他會帶領全體國安及行政團隊，推動「和平四大支柱行動方案」，並且以價值外交，深化台灣與各國的連結，共同維護區域的和平穩定，促進世界的繁榮發展。

總統期盼，未來美國行政部門和國會能在台美堅實互信基礎上，持續支持雙邊安全、經貿以及科技等領域的各項合作，讓台美「堅若磐石」的夥伴關係能更上一層樓。

狄斯恭賀賴總統就任台灣第16任總統，並重申美國重視與台灣的夥伴關係，現在台美夥伴關係是史上最好，盼未來與賴總統團隊持續深化雙方連結。

狄斯表示，美國對台承諾係建基於「台灣關係法」、中美3個聯合公報及6項保證，美國一直維持一致立場，並穩健持續支持台灣，深化兩國夥伴關係。雙方都希望能維護台海的和平穩定，相信台灣也有決心維護台海現狀。

狄斯說，美國對於台灣的承諾堅定、跨黨派且有原則性，是不會改變的事情，很高興看到台灣一直以負責任且務實的態度處理一切議題。台灣具韌性及創新能力，期盼未來能持續深化台美貿易、投資和創新方面合作。

阿米塔吉致詞表示，美國會持續遵守長久以來的承諾，希望協助台灣維護自我防衛的能力，他也讚賞台灣目前積極進行各項重要的軍事改革。

阿米塔吉提到，今年1月賴總統勝選後，來自全世界恭賀之意，傳達很重要訊息，就是台灣對全世界是重要的民主聲音。因此，他們希望台灣能更有意義地參與國際組織，共同維護台海的和平與穩定，這對於全世界的安全都很重要。他相信在賴總統領導下，台美關係會持續深化、緊密，美國期待持續與台灣合作，面對共同挑戰、一同成長。（編輯：蘇志宗）1130520

總統賴清德20日下午接見美國出席總統就職典禮特使團，美國前白宮國家經濟會議總監狄斯（Brian Deese，另譯：迪斯）（右）致詞時重申美國重視與台灣的夥伴關係，盼未來與賴總統團隊持續深化雙方連結。右2起為前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）、布魯金斯研究院非常駐資深研究員卜睿哲（Richard Bush）及美國在台協會（AIT）主席羅森伯格（Laura Rosenberger）。中央社記者裴禛攝 113年5月20日