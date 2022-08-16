阿米塔吉批中共：當前台海危機得歸咎於習近平

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（中央社台北16日電）美國前副國務卿阿米塔吉接受自由亞洲電台（RFA）專訪表示，中共領導人習近平大權一把抓卻犯了連串錯誤，包括處理台灣議題，所以當前台海危機責任全在他，怨不了別人。

近來美國政要如聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）等相繼訪台，北京當局卻以此做為藉口頻頻在台海生事，阿米塔吉（Richard Armitage）在專訪中表示，有關於台灣「我覺得習近平的分析也是錯的」。

他說，習近平過去10年執政期間犯了一系列錯誤，包括應對台灣，又因他權力集中成了凡事都過問的核心，習近平只能怪自己怨不了別人，也就是美國俗諺所指「他沒有人可以拿來犧牲了，責任全在他」。

阿米塔吉指出，習近平自認「東昇西降」，但中國正面臨一堆的麻煩與困難。除了清零防疫的各種效應浮現，還有近來高溫氣候造成的多種問題。儘管習近平尋求第3個任期不見得會失敗，但得面對更多的麻煩與困難。

他說，已故新加坡總理李光耀曾告訴他，習近平親歷父親習仲勳遭批鬥的往事種種，可期待會是個比較開放、溫和的人，但現在看來，習近平學到的是不同的教訓，也就是更偏向毛澤東的路線。

阿米塔吉說，習的性格更像是絕不放棄，一寸也不讓，絕不退縮的那種，他可能也清楚，中國一旦內部有什麼風吹草動就會發生劇變，習對此感到害怕，才會對外展現強勢給內部看。

他借喻美式足球指出，美式足球每次的攻守交替，戰略、戰術都要根據比賽當下的情勢以不同招數應對，中國也有自己的劇本，但是只有靠著軍事霸凌他國這一招而已，對付澳洲與日本也是如此。

因此阿米塔吉呼籲習近平，中國要非常仔細觀察俄羅斯入侵烏克蘭這場戰爭，不要錯誤以為國家的軍事實力壯大，就代表整體國家實力提升國家的強大要看綜合實力，包括經濟的、創造力等等。

他說，第二次世界大戰期間台灣受日本佔領統治，美國在西太平洋的對日戰場，最終選擇進攻沖繩而非台灣，就是因評估藉由戰爭拿下台灣不容易，這是美國經歷過的戰略抉擇，「我不知道他會不會聽我的」。

阿米塔吉表示，去年4月曾跟團訪台，傳遞來自總統拜登支持台灣的具體訊息，而裴洛西與甫訪台的聯邦參議員馬基（Ed Markey）則是表達國會對台灣的支持，但兩者都是向台灣人民證明美國的支持是認真的。

他說，而台灣和美國還有很多方面待努力，包括美國協助台灣強化自我防衛能力與發展不對稱戰力，台灣更要建立全民備戰的認知，包括在華府的台灣軍人，都應穿著軍服與美國交流，這也是環境上的潛移默化。

阿米塔吉表示：「不要忘了，我在當副國務卿時期，美國在台協會台北辦事處甚至還不升美國國旗，台灣的駐美外交官也不能進入國務院。現在，不全都有改變？事在人為，總要有開始，纔有進步。」

他說，美國的官員還應該要持續訪台，「等我左腳的傷好了，我希望能很快再去台灣」。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1110816