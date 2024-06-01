美前副國務卿：中國愈欺凌台灣 國際社會愈挺台

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓31日綜合外電報導）美國前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）本月接受美國之音（VOA）專訪，稱「中國愈是欺凌台灣，國際社會就會更加支持台灣」。

台灣總統賴清德5月20日宣誓就職，美國特別派阿米塔吉、前白宮國家經濟會議總監狄斯（Brian Deese，另譯：迪斯）、布魯金斯研究院非常駐資深研究員卜睿哲（Richard Bush）等人赴台慶賀，阿米塔吉當時表示，今年1月賴總統勝選後，來自全世界恭賀之意傳達了重要訊息，即台灣對全世界是重要的民主聲音。

阿米塔吉29日受訪時指出，他此行訪台所要傳達最主要的訊息，就是讓台灣知道美國民主黨與共和黨對台灣民主的支持。

賴清德宣誓就職後，中國人民解放軍隨即於5月23、24日兩天在台灣周邊進行「聯合利劍-2024A」軍事演習，中國官媒還說此次軍演是「對台獨分裂勢力謀獨行徑的強力懲戒」。

對此，阿米塔吉表示：「台灣在世界的地理位置就是近鄰暴政，不得不忍受這一切，但當中國忙著欺負台灣之際，世界卻有愈來愈多人為台灣發聲。」

阿米塔吉更說：「中國不明白，中國愈是欺凌台灣，國際社會就會更加支持台灣。」

記者問阿米塔吉是否認為台灣應該升級軍事資產，或者台灣應該擁有何種軍事資產來遏制中國犯台，阿米塔吉強調，應從俄烏戰爭中汲取經驗和教訓，認為台灣應該專注於在烏克蘭看到的有效手段，像是無人機等非常規、不對稱作戰，以及防空、愛國者飛彈等。

他還說，台灣必須想辦法讓兵力達到所需的100%水準。台灣國防部26日向立法院提交的報告顯示，受少子化影響，台灣112年國軍志願役人力編現比只達80%，呈現年年下滑趨勢。

阿米塔吉認為，這意味著未來應該要有更多女性從軍，而台灣應該要有愈來愈多人尊重那些因為台灣受到脅迫而選擇服役的人。

至於若干媒體報導稱台灣是世界上最危險的地方，一些專家甚至預測、擔心中國可能會在2027年犯台，阿米塔吉表示，中國國家主席習近平雖然命令中國人民解放軍在2027年前準備好對台灣採取武力行動，但並沒有說2027年就要採取行動。

阿米塔吉指出，對延續台灣民主感興趣的國家若正確出牌，做該做的事來給予支持，台灣就不會成為世界上最危險的地方。

記者問道，台灣新任總統賴清德執政下，是否擔心台海局勢會進一步惡化，阿米塔吉認為，從賴清德政府關鍵職位的人事安排，可以看出從前總統蔡英文到賴清德政府的延續性，「這是向台灣朋友發出的信號，也是向北京發出的冷靜信號」。（譯者：李佩珊/核稿：劉淑琴）1130601