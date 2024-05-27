美菲小島演習距台灣一箭之遙 為應戰中國準備

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（中央社記者石秀娟華盛頓26日專電）美國、菲律賓陸戰隊近期在菲律賓北邊的小島演習，爲可能與中國作戰預做準備，模擬從小島攻擊中國艦隊，並蒐集情報，以利美軍打擊，目的是為阻止中國突破第一島鏈，並反制中國的「反介入」行動。

華爾街日報今天報導美菲4月底、5月初在菲律賓巴丹群島省（Batanes）的伊拜雅島（Itbayat）舉行為期3天演習。參與的美軍第3陸戰隊濱海團2年前才成立，是美國歷經數十年伊拉克、阿富汗戰爭後，應對「大國競爭」的策略轉型。

報導指出，位於這些小島的菲律賓軍事基地距離台灣最南端近100英里（約160公里），黑鷹直升機航程不到一小時。萬一必須與中國作戰，美軍認為至關重要的策略是能從靠近中國的島嶼發動攻擊，演習即是為此預做準備。

演習中，陸戰隊成員分成小組，部署不同島嶼沿岸，帶著導彈和雷達，並不斷移動，以免被中國的導彈、感應器或無人機發現。美軍第3陸戰隊濱海團指揮官黎漢（John Lehane）告訴華爾街日報，要讓對手不知道美軍在哪、在做什麼。

華爾街日報記者觀察實際操作的挑戰，包括偏遠地區沒有合適道路可運送雷達系統、導彈發射器。在中國廣泛的監視網路下，打開收音機或雷達都有暴露位置的風險。同時他們也沒有足夠的小型機動船隻，補給會有困難，也沒辦法運送人員或裝備；陸運受地形限制，若使用直升機，則有運量小的問題，且容易被發現。

美軍前陸戰隊上校坎西恩（Mark Cancian）提到美軍陸戰隊濱海團面對的兩個難題。第一、補給彈藥的困難。第二、如果南海爆發衝突，菲律賓會歡迎美軍陸戰隊進駐；如果是台海衝突，菲律賓是否會幫助美國擊退中國，就比較不確定。

報導說，陸戰隊目標之一是在衝突爆發初期，即讓中國陷入僵局，爭取其他美國部隊到位的時間。他們可以發射導彈，摧毀中國船隻，或使用感應器、小型無人機，蒐集情報，將資料發送給美國或盟軍的戰機、軍艦，以利攻擊。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）資深研究員顏森（Benjamin Jensen）分析，理想狀況是位於第一島鏈的島嶼都部署這些小型、行動靈活的「21世紀沿岸騎兵」，這將會給中國的情報網路帶來巨大負擔。

華府智庫新美國安全中心（Center for a New American Security）資深研究員瓦瑟（Becca Wasser）說，萬一中國攻打台灣，美軍陸戰隊濱海團可以阻止中國艦隊越出第一島鏈，以免進而威脅從遠處對中國進攻的美軍。

華爾街日報指出，這個戰略也意在突破中國阻撓美軍護台的「反介入」（anti-access）行動。美軍第3陸戰隊濱海團反空降營上校阿諾德（James Arnold）形容，「我們將腳放在門檻上，這樣門就不會對其他聯合部隊關上。」

報導指出，伊拜雅島上大約有3000名居民，美、菲軍隊演習期間，派出巡邏隊到城鎮了解可如何取得水和食物；使用攜帶式器具淨化從河流取用的水；查看港口；追蹤使用多少加侖燃料；在草地或緊急降落地點降落直升機；測量道路和橋梁，以確定可攜帶哪些類型的車輛；也往北推進，可更近距離地看到台灣。

報導說，美、菲軍隊並登上距離台灣88英里、無人居住的雅米島（Mavulis），了解到魚鷹型飛機（Osprey）無法在此降落，衛星上看起來可走的山路，實際上也不可行。監督演習的上校艾德加（Mark Edgar）說，沒有什麼比讓陸戰隊員實際踏上那片土地，親自看看那個地形這種實地偵查更好。（編輯：陳惠珍）1130527