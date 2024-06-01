邱泰源：台灣被拒於世衛外是世界的損失

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（中央社記者溫貴香台北1日電）衛生福利部長、世衛行動團團長邱泰源今天表示，這次行動團共進行43場雙邊及多邊會談，不僅場數較以往更多，會談的官員層級也更高，會談內容更深、更廣，彰顯台灣納入全球衛生醫療體系的必要性。台灣被拒於WHA、WHO之外，他認為是世界的損失。

總統賴清德上午在總統府接見「世衛行動團」，邱泰源向總統報告表示，今年是第5次到WHA，但第一次以衛生福利部長身分帶著台灣2300萬人民的支持與期待到日內瓦，這次行動團到日內瓦，向世界各國展現台灣專業、務實、願意貢獻的原則，參與全球衛生事務，並傳達賴總統關懷世界人民健康福祉的情懷。

他提到，今年積極與台灣友好國家及國際醫衛組織進行專業交流，展現台灣優越的醫衛量能；同時結合立委團、許多醫衛專業團體、青年團體及民間僑界的力量，公私部門協力，站到第一線為台灣發聲，爭取台灣2300萬民眾的健康人權。

邱泰源表示，台灣醫療衛生體系的品質與韌性深獲各國肯定，支持台灣推動參與世界衛生組織（WHO）及世界衛生大會（WHA）的力道已逐年增加，今年在WHA大會中，11個友邦均為台灣以觀察員身分參與WHA提案，共有26個國家直接發言支持台灣，認為台灣的加入有助於打造具有韌性、彈性有效率的醫療健康體系。世衛納入台灣有助於強化全球衛生架構，為台灣2300萬人被剝奪的健康權發出不平之鳴。

他說，期間進行了至少有43場的雙邊和多邊的會議，可以說比以前都多，為未來加入WHO或參加WHA奠定深厚的基礎。這次行動團在日內瓦進行了多場雙邊會議，場次比以往更多，會談的官員層級也都更高，內容更深、更廣，為政府間醫衛合作奠定了更厚實的基礎。

他表示，呼應WHO的重要議題，與許多醫學、牙醫、護理等醫衛團體合作，舉辦多場專業論壇，提高台灣醫衛成就的國際能見度，並彰顯台灣納入全球衛生醫療體系的必要性。

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此外，衛福部在去年與捷克、加拿大、英國等多國衛生部簽署醫藥合作備忘錄，在這次雙邊會談中，也討論了如何落實未來的工作項目，包括傳染病防治網、慢性病防治、健保制度、社會文化健康影響因素及人才培育等，與賴總統推動的「健康台灣」方向一致，他相信一定能讓這些國家有更多收獲。

邱泰源表示，台灣身為世界醫療與防疫的模範生，台灣不應該被拒於WHO或WHA的教室外面，不能進入教室與世界的同學們分享，這是世界的損失，衛福部每年都關注及研析WHA所有議題，未來會針對舊的問題找新的方法解決；而面對新的問題，則要找更好的方法解決。（編輯：林興盟）1130601