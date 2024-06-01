美防長：亞太仍是華府優先重點 亞洲安全美國才安全

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（中央社新加坡1日綜合外電報導）美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）今天表示，亞太地區仍是華府「優先」重點，並說「唯有亞洲安全，美國才能無虞」。

法新社報導，奧斯汀在新加坡別名「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）的亞洲安全會議上發表談話，他說：「唯有亞洲安全，美國才能無虞，這就是美國長期以來在這個區域維持存在感的原因。」

奧斯汀說，儘管歐洲和中東發生歷史性衝突，亞太「仍是我們的優先戰區」。

美國尋求強化區域聯盟和夥伴關係，尤其是與菲律賓，以抗衡中國與日俱增的軍事能力和影響力。美國深化防禦關係的同時，也已加強聯合軍事演習，並定期在台灣海峽和南海部署軍艦和戰鬥機，引發中國領導層不滿。

今年香格里拉對話登場一週前，中國在台灣周邊舉行軍事演習，在台灣新任總統賴清德宣誓就職後警告「台獨等於戰爭，分裂沒有和平」，還曾形容他是「危險的分裂分子」。

奧斯汀昨天會晤中國國防部長董軍，這是美中防長18個月來首次實質面對面會談，為有助防止引爆點爭端失控的進一步軍事對話帶來希望，香格里拉對話近年來也成了美中關係的一個晴雨表。

奧斯汀表示，美國和中國將在「未來幾個月」恢復兩軍通話；北京當局則對兩國安全關係「趨於穩定」表示讚賞。

不過奧斯汀今天演說時似乎將矛頭指向中國，稱「印度太平洋安全新時代」並不是「強加一國意志」或「霸凌或脅迫」。

奧斯汀說：「這種新的聚合是關乎團結而不是分裂…這關係到主權國家的自由選擇。」

菲律賓和美國簽有共同防禦條約，是華府在區域著力的一大焦點。鑒於菲律賓在南海的位置且鄰近台灣，一旦發生任何衝突，菲律賓的支持對美國至關重要。

奧斯汀今天堅稱，美國根據共同防禦條約捍衛菲律賓的承諾仍然「如鋼鐵般堅定」。近來中國和菲律賓船隻在南海多次對峙，引發外界對衝突擴大的擔憂。（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1130601