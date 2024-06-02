中國防長：對他國南海侵權挑釁保持克制 但有限度

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北2日電）中國國防部長董軍今天在新加坡「香格里拉對話」中聲稱，中國對他國在南海的「侵權挑釁」行為保持足夠克制，「但這是有限的」。他還不點名警告菲律賓及美國說，「個別國家」配合「外部勢力」部署中程飛彈，終將引火燒身。

董軍並對外界指控，中國暗中提供俄羅斯軍民兩用物資用於烏克蘭戰爭宣稱，中國不會向俄烏戰爭任何一方提供武器，會嚴格管控軍民兩用物資出口。

新加坡聯合早報報導，董軍今天在「香格里拉對話」的一場全體大會上發言時聲稱，當前南海局勢「總體穩定」。但有「個別國家」在「外部勢力」煽動下「毀棄雙邊約定，違背自身承諾，有預謀地挑起事端，製造假象，誤導視聽」。

董軍還宣稱，「個別國家」甚至不顧地區國家的整體利益，違反東協憲章精神，配合「外部勢力」在本地區部署中程飛彈。這「嚴重破壞了地區的安全穩定」，這樣的做法終將會「引火燒身」。

他聲稱，中國對他國在南海「侵權挑釁」行徑「保持了足夠的克制，但這也是有限的」。希望「個別國家」認清利害關係，回歸「對話協商的正道」，與地區國家一道，把南海建設成「和平、友誼、合作之海」。

除上述表態外，董軍在演講後的問答環節中，暗指菲律賓在仁愛暗沙問題上「碰瓷」（藉製造假事故勒索），製造假象。這是「違法違約、有預謀」，而且在「歪曲事實，製造事端」，是「訛詐正義、綁架法律」的行為。

此外，董軍並針對烏克蘭戰爭宣稱，中方在「烏克蘭危機」上「始終以負責任的態度，致力於勸和促談」，不向衝突任何一方提供武器，嚴格管控軍民兩用物資的出口。中方「絕不幹遞刀拱火的事，堅定地站在和平一邊，站在對話一邊」。（編輯：邱國強）1130602