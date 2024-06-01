香格里拉對話 加拿大關切中國在台灣周邊軍事行動

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（中央社新加坡1日綜合外電報導）加拿大國防部長布萊爾今天表示，關於今年1月台灣總統大選以來中國在台灣周邊的軍事行動，他藉著新加坡「香格里拉對話」的峰會場邊機會，向中國國防部長董軍表達關切。

除了台灣議題外，布萊爾（Bill Blair）說，他會晤董軍時，也警告中國不要介入加拿大選舉。

布萊爾告訴路透社，他會晤董軍還說：「我對外國可能採取的各種形式介入表達關切，包括干涉我們的機構和選舉，還有勾串加拿大華僑和加拿大公民。」

加拿大情報機構4月表示，中國干預最近國內兩次選舉，這是官方調查干預選舉的其中一部份內容。但北京否認這些指控。

另外，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）稍早表示，亞太地區仍是華府「優先」重點，並說「唯有亞洲安全，美國才能無虞」。

奧斯汀在新加坡別名「香格里拉對話」的亞洲安全會議上發表談話，他說：「唯有亞洲安全，美國才能無虞，這就是美國長期以來在這個區域維持存在感的原因。」

奧斯汀說，儘管歐洲和中東發生歷史性衝突，亞太「仍是我們的優先戰區」。（譯者：林沂鋒/核稿：曹宇帆）1130601