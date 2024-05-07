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加拿大推反外國干預法 擴大情報局權力防民主受操弄

2024/5/7 15:15（5/7 15:36 更新）
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加拿大政府6日推出「反外國干預法」，以防堵民主受操弄和影響。圖為4月30日加拿大多族裔社區團體代表和聯邦跨黨派議員在國會山莊召開記者會，敦促渥太華立法防堵中國和俄羅斯等干預加拿大。中央社記者程愛芬渥太華攝 113年5月7日
加拿大政府6日推出「反外國干預法」，以防堵民主受操弄和影響。圖為4月30日加拿大多族裔社區團體代表和聯邦跨黨派議員在國會山莊召開記者會，敦促渥太華立法防堵中國和俄羅斯等干預加拿大。中央社記者程愛芬渥太華攝 113年5月7日
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（中央社記者程愛芬溫哥華6日專電）加拿大政府今天推出新法案「反外國干預法」防止外國干預，包括擴大加拿大安全情報局的權力，並設立外國代理人登記處，以防堵民主受操弄和影響。

聯邦法官何格（Marie-Josée Hogue）領導的外國干預調查聽證會3日公布報告，確認有外國企圖干預2019年和2021年聯邦選舉，損害加拿大民主制度和民眾信任感，並提到中國是「最持久、最複雜的外國干預威脅」。

在各方不斷呼籲下，加拿大政府終於推出「反外國干預法」（An Act Respecting Countering Foreign Interference，C-70）。

「反外國干預法」提議任命一名外國影響力透明度專員，這名專員將擁有與高等法院相同的調查權，監督一個新的強制性登記處，要求一些代表外國政府在加拿大從事遊說工作、開展影響力的個人或機構進行登記。違反登記法的人可能被處以最高500萬加幣（約新台幣1億1300萬元）的罰款或最高5年刑期。

新法加強刑事條款，設立針對性的外國干預罪，以及針對重要基礎設施的破壞罪。還將修訂「資訊安全法」，限制不當分享軍事技術和知識產權，同時強化安全情報局披露敏感訊息處理能力，以增強抵禦外國干預。

加拿大安全情報局前局長艾爾考克（Ward Elcock）認同渥太華加強修法的舉措，他說：「在過去，即使你發現外國干預行為也無能為力，因為沒有法律約束。」

來自多族裔社區的10幾個代表與跨黨派議員日前在渥太華呼籲加拿大政府盡快立法，設立外國代理人影響力登記處。

加拿大維吾爾社區長年呼籲渥太華重視他們遭北京壓迫威脅之苦，維吾爾人權倡導者馬穆特（Raziya Mahmut）說：「我就是外國干預下受害者，因為不僅不能和在新疆的家人聯繫上，連在加拿大一些維吾爾同胞都會避免和我親近，他們說害怕因此惹上麻煩。」

反外國干預聯盟召集人馮玉蘭對中央社表示，這只是第一步。希望議員能儘快討論這個法案，完善其中的細節，否則外國干預又將繼續破壞加拿大選舉的完整性。

加拿大前眾議員趙錦榮（Kenny Chiu）在2021年選舉因受到外國勢力操作的虛假訊息影響而敗選，他正慎重考慮參加明年聯邦選舉。他對中央社說：「希望反外國干預法不是一個沒有牙齒的老虎，而是對保障加拿大民主發揮實質功效，能讓民眾不要再被操弄或因恐懼而盲目選出違背自己價值觀的政黨。」（編輯：陳惠珍）1130507

#中國
#加拿大
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