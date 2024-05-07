加拿大推反外國干預法 擴大情報局權力防民主受操弄

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（中央社記者程愛芬溫哥華6日專電）加拿大政府今天推出新法案「反外國干預法」防止外國干預，包括擴大加拿大安全情報局的權力，並設立外國代理人登記處，以防堵民主受操弄和影響。

聯邦法官何格（Marie-Josée Hogue）領導的外國干預調查聽證會3日公布報告，確認有外國企圖干預2019年和2021年聯邦選舉，損害加拿大民主制度和民眾信任感，並提到中國是「最持久、最複雜的外國干預威脅」。

在各方不斷呼籲下，加拿大政府終於推出「反外國干預法」（An Act Respecting Countering Foreign Interference，C-70）。

「反外國干預法」提議任命一名外國影響力透明度專員，這名專員將擁有與高等法院相同的調查權，監督一個新的強制性登記處，要求一些代表外國政府在加拿大從事遊說工作、開展影響力的個人或機構進行登記。違反登記法的人可能被處以最高500萬加幣（約新台幣1億1300萬元）的罰款或最高5年刑期。

新法加強刑事條款，設立針對性的外國干預罪，以及針對重要基礎設施的破壞罪。還將修訂「資訊安全法」，限制不當分享軍事技術和知識產權，同時強化安全情報局披露敏感訊息處理能力，以增強抵禦外國干預。

加拿大安全情報局前局長艾爾考克（Ward Elcock）認同渥太華加強修法的舉措，他說：「在過去，即使你發現外國干預行為也無能為力，因為沒有法律約束。」

來自多族裔社區的10幾個代表與跨黨派議員日前在渥太華呼籲加拿大政府盡快立法，設立外國代理人影響力登記處。

加拿大維吾爾社區長年呼籲渥太華重視他們遭北京壓迫威脅之苦，維吾爾人權倡導者馬穆特（Raziya Mahmut）說：「我就是外國干預下受害者，因為不僅不能和在新疆的家人聯繫上，連在加拿大一些維吾爾同胞都會避免和我親近，他們說害怕因此惹上麻煩。」

反外國干預聯盟召集人馮玉蘭對中央社表示，這只是第一步。希望議員能儘快討論這個法案，完善其中的細節，否則外國干預又將繼續破壞加拿大選舉的完整性。

加拿大前眾議員趙錦榮（Kenny Chiu）在2021年選舉因受到外國勢力操作的虛假訊息影響而敗選，他正慎重考慮參加明年聯邦選舉。他對中央社說：「希望反外國干預法不是一個沒有牙齒的老虎，而是對保障加拿大民主發揮實質功效，能讓民眾不要再被操弄或因恐懼而盲目選出違背自己價值觀的政黨。」（編輯：陳惠珍）1130507