澳洲反外國干預法判刑首例 華裔商人楊怡生被認定親中遊說

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（中央社台北18日電）華裔商人楊怡生因違反澳洲「反外國干預法」於2月29日被判2年9個月監禁，成為該法2018年通過以來定罪首例。楊怡生主要是因「我們中國人」的言論以及一筆捐款而被澳洲政府認為進行親中遊說。

紐約時報中文網近日報導，越南華裔商人楊怡生是前澳洲自由黨（Australian Liberal Party）黨員，也是越南、柬埔寨和寮國全球華人組織聯合會的第二號人物。該華人社團在世界各地設有分會，楊怡生是大洋洲分會的主席。

這些社團讓楊怡生與中國官員建立起聯繫，並與澳洲當地政界人士和中國駐墨爾本領事館的官員來往。在被捕前的一次採訪中，楊怡生表示他經常對澳洲華人社團領袖說，「如果他們談論間諜，應該把我楊怡生歸入間諜行列」。他還談到他在中國4個省級機構擔任海外顧問的職位。

楊怡生被控違反「反外國干預法」，主要是因他的社團籌集了約2.5萬美元捐贈給墨爾本一家醫院，幫助治療新冠患者。交付捐款時，楊怡生邀請了時任移民部長塔吉（Alan Tudge）到場。這個作法在後來的審判中被認為捐款動機不良，一名檢察官表示，楊怡生的考量是為了影響塔吉未來做出有利於「我們中國人」的行動。

檢察官表示，楊怡生曾說讓澳洲政府部長參與慈善活動對「我們中國人」有利。在審判時他被檢方要求解釋這番話指涉的是中國和中共，或是當地華人群體；楊怡生則回應，「我是中國人（Chinese）」不代表是中國大陸（mainland China）人。

檢察官表示，楊怡生捐款前一直與中國官員保持定期聯絡，試圖尋求幫助從中國採購口罩捐給醫院。首席檢察官道爾（Patrick Doyle）表示，這些互動意味楊怡生「與中國共產黨有祕密聯繫」。儘管楊怡生從未成功從中國獲得口罩。

檢察官還出示一封楊怡生多年前寫給一名州級自由黨官員的信件，他在其中主張澳洲應將中國視為主要戰略夥伴，而非美國。澳洲政府認為，這一切都證明楊怡生受到中共統戰部拉攏。

楊怡生庭審期間受訪表示，他相信中澳成為戰略夥伴符合兩國最大利益；而對於一個自視為兩國之間橋梁的人來說，他認為自己不存在與中國「太接近」的問題。（編輯：廖文綺/周慧盈）1130318