澳籍作家楊恆均死緩案 中駐澳大使：可能不會處死

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（中央社記者楊淳卉雪梨11日專電）澳籍華裔作家楊恆均遭中國判處死緩，震驚各界。中國駐澳洲大使肖千今天表示，死緩意味不會立即執行死刑，如果楊恆均未來沒有其他問題，並且遵守規定，是有可能不會被處決。

肖千今天在雪梨出席「澳洲金融評論報」商業峰會（The Australian Financial Review Business Summit），回應媒體詢問楊恆均議題。

對於楊恆均遭判死緩，肖千指出，他能理解澳洲政府與媒體的反應，但法院判決需得到尊重，楊恆均案是基於不同系統與文化的個案，不應影響澳洲與中國的關係。

肖千表示，死緩意味不會立即執行死刑，如果楊恆均遵守規定，未來也沒有其他問題，是有可能不會被處決。

肖千也說，據他所知，楊恆均的狀況雖並不完美，但健康問題沒有其親屬或媒體描述的那麼嚴重，中國有專業醫師照顧楊恆均，也會確保基本醫療與權益獲得保障。

楊恆均案牽動澳洲與中國關係的敏感神經。楊恆均遭中國政府拘押以來，今年1月屆滿5年，2月遭中國判處死刑，緩期2年執行。傳楊恆均是遭以「間諜罪」起訴。

楊恆均是中國出生的澳洲公民，也是挺民主的知名部落客，他先前以美國哥倫比亞大學（Columbia University）訪問學者身分旅居紐約。

楊恆均的家人指出，楊恆均有嚴重健康問題的風險，盼中國釋放楊恆均回到澳大利亞接受治療。楊恆均的兒子曾在去年10月寫信給澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese），盼繼澳籍華裔記者成蕾獲釋後，艾班尼斯能創造第二個奇蹟，好讓他們把父親接回家。

楊恆均死緩判決消息公開時曾犯眾怒，澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）當時表示，澳洲政府感到震驚並將強烈回應；澳洲總理艾班尼斯則說，此事令人憤慨，將努力爭取中國放人。

楊恆均日前透過家人對外表示，對中國司法沒信心，將放棄提出上訴。（編輯：張芷瑄）1130311