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澳洲前總理莫里森：絕不能被中國迷惑

2024/2/28 11:03
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（中央社記者楊淳卉雪梨28日專電）澳洲前總理莫里森昨天在國會的最後演說中警示，中國仍是澳洲主權威脅，儘管中國改變戰狼外交，但戰略不變，澳洲絕不能被迷惑。

莫里森（Scott Morrison）2018年8月至2022年5月擔任澳洲總理任內，自由黨政府對中國態度強硬，中國則對澳洲施行紅酒禁令等一系列經貿制裁反擊，澳中關係一度緊張。工黨政府2022年5月上任後，積極修復澳中關係，相關禁令逐步解除。

不過，中國今年2月判處澳籍華裔作家楊恆均死刑，緩期2年執行，此項判決再度挑起澳中緊張關係。

莫里森今年1月宣布將退出政壇。目前為國會議員的莫里森昨天在國會的最後演說中，告誡中國仍然是澳大利亞主權的威脅。

莫里森表示，2022年的澳洲選舉給了中國機會，擺脫失敗的狼戰式外交，「儘管戰術轉變，但中國的戰略不變，我們絕對不能被迷惑。」

「（北京）更喜歡權力而不是自由」，莫里森說，澳洲政府應堅決反對咄咄逼人的中國共產黨政府的欺凌與脅迫，認為澳洲會在受到壓力時退縮。（編輯：韋樞）1130228

#中國
#死刑
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#莫里森
#澳洲
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