艾班尼斯預告 會王毅時將討論取消對澳葡萄酒關稅

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（中央社雪梨16日綜合外電報導）澳洲總理艾班尼斯今天表示，他下週在首都坎培拉（Canberra）接見中國外交部長王毅時，會討論到有關中國是否取消對澳洲葡萄酒實施的懲罰性關稅。

路透社報導，王毅將於17至21日訪問澳洲和紐西蘭，時值中國加緊重新審視對澳洲的關稅措施。這些措施源自兩國2020年發生外交齟齬，澳洲葡萄酒成為最先針對目標。

根據澳洲廣播公司（ABC）轉播的片段，艾班尼斯（Anthony Albanese）在澳洲葡萄酒主要產地南澳州（South Australia）的首府阿得雷德（Adelaide）表示：「我們將在下週於坎培拉接待（中國）外長王毅，我期待與他進行進一步討論。」

艾班尼斯說，他預期中國將在未來幾週內做出重新開放葡萄酒市場的決定，稱這對兩國來說是「雙贏」。

他表示：「對話帶來理解，並讓兩國都獲益。澳洲將從這些障礙消除後帶來的經濟活動獲益。」

中國本月表示，對澳洲葡萄酒關稅重新審視的進展順利，但未證實澳洲政府稱這項爭端月底就會解決的說法。

中國正在逐步取消自2020年底對澳洲的大麥、葡萄酒、煤炭和龍蝦等一系列貨品設下的貿易壁壘。這些限制源自兩國因外國投資和國安事務起爭執，並因澳洲呼籲對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）源頭進行調查而急遽升溫。（譯者：王嘉語/核稿：張正芊）1130316