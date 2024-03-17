貿易緊張緩解 澳中關係安全、人權分歧仍是挑戰

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（中央社記者楊淳卉雪梨特稿）中國外交部長王毅本周三訪問澳洲，中國對澳洲葡萄酒高額傾銷稅可望取消。儘管兩國貿易關係將獲緩解，但中國大國心態及兩國在安全、人權議題上根本分歧，將繼續成為澳中關係的不確定因素。

澳洲與中國於1972年建交，澳洲因地理位置而將市場面向亞洲，經濟蓬勃的中國很快成為澳洲最大的貿易夥伴。雙方於2014年宣布關係升級為「全面戰略夥伴關係」，2017年3月，時任中國總理李克強訪問澳洲。

然而，隨著中國展現大國野心，以及美中競爭在川普政府時期加劇，澳中關係也在自由黨政府執政下急遽惡化。

澳洲2017年11月發布的「外交政策白皮書」，將中國崛起視為對區域的挑戰，引發中國官媒環球時報的強烈批評，稱其為「澳大利亞端起碗吃肉，放下筷子罵娘」。

澳洲在2018年禁止華為參與澳洲5G建設，及自由黨總理莫里森更在疫情期間發表多次強硬言論，包括要求對新冠肺炎源頭進行獨立調查等，使得澳中關係陷入建交後的最低谷。中國則陸續對澳洲的大麥和葡萄酒實施高額反傾銷稅，嚴重打擊洲葡萄酒產業，澳洲隨即向WTO提出上訴，兩國高層接觸更中斷了兩年。

澳洲工黨政府自2022年5月上任後，企圖修復兩國關係。總理艾班尼斯（Anthony Albanese）成為自2016年以來首位與中國國家主席習近平面對面會談的澳洲總理。他於2023年11月訪中，是澳洲總理暌違7年的中國之行，期間，中國逐步解除貿易禁令的訊息傳出，兩國總理也同意重啟互訪。在此之前，被中國關押兩年的澳籍華裔記者成蕾獲釋。

王毅今天起至21日訪問紐西蘭與澳洲。王毅將於20日抵達坎培拉，與澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）展開「澳中外交及戰略對話」（Australia-China Foreign and Strategic Dialogue），艾班尼斯也預告將針對取消中國葡萄酒傾銷稅展開討論。澳洲各界預期，葡萄酒禁令很快將解除，兩國貿易將恢復正常。

然而，外界對於澳中關係能夠達成多大程度的和解仍持保守態度。澳洲傾向於在經濟上與中國接近，而在安全上靠向美國，這常使澳洲陷入兩難之中。此外，澳洲在區域安全、南太平洋局勢等方面對中國持警惕態度，而在人權議題上存在根本分歧。

中國在南太平洋擴張勢力，引起了澳洲的不安。中國在南海軍事上擴張與其他國家的衝突，以及對台灣的野心，都對區域穩定產生了不確定性，這也將危及澳洲的安全與國家利益。

另一方面，中國對於澳洲作為美國同盟關係的質疑日益加深，包括「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）持續推進、加強與東協國家的防務合作、在中國與菲律賓南海衝突後，對不安全行為表達關切，並在今年3月的「東協-澳洲特別峰會」（ASEAN-Australia Special Summit 2024）時，宣布與越南升級為「全面戰略夥伴關係」，種種舉動都遭中國懷疑澳洲正參與圍堵中國的聯盟。

這些事件顯示了兩國權力差距所帶來的衝突。中國自認為是大國，並且將澳洲視為次要利益，忽視了澳洲在區域安全上的需求。中國在楊恆均事件上的行動也凸顯了澳中權力差距的微妙之處，即中國為了展示大國姿態，也能夠在一定程度上犧牲與澳洲的關係。

如同黃英賢上周所言，「中國不會停止成為中國」。澳洲作為一個中等大國，在安全無法讓步下，如何應對與中國的分歧，可能不是幾場對話就能解決的事。（編輯：陳承功）1130317