王毅20日訪問坎培拉 7年來中國訪澳最高層級官員

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（中央社記者楊淳卉雪梨14日專電）中國外交部長王毅將於20日訪問澳洲，為2017年以來訪澳最高層級的中國官員。王毅此行被視為澳中關係回溫，並為中國國務院總理李強可能在今年底訪問澳洲鋪路。

王毅將於3月20日抵達澳大利亞首都坎培拉，與澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）進行第7次「澳中外交及戰略對話」（Australia-China Foreign and Strategic Dialogue）。王毅結束澳洲訪問後，將轉往紐西蘭，與紐西蘭外交部長皮特斯（Winston Peters）會談。

繼2017年時任中國總理李克強訪問澳洲後，王毅是7年來訪問澳洲最高層級的中國官員。雙方預期將就推動消除貿易障礙，人權、區域安全等議題展開對話。此外，澳籍華裔作家楊恆均遭中國判決死緩事件也成為關注焦點。

此前，中國商務部12日建議取消對澳大利亞葡萄酒繼續徵收高額關稅。澳洲貿易部長法瑞爾（Don Farrell）對此表示，這是一項值得歡迎的進展。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今上午表示，期待王毅下周訪問坎培拉。

艾班尼斯去年11月訪問中國，這是2016年以來首度有澳洲總理訪中，艾班尼斯並在北京人民大會堂與李強會晤，雙方確認重啟一年一度的澳中總理會晤。

上一次的澳中外交及戰略對話於2022年12月21日舉辦，澳洲外交部長黃英賢於北京與王毅會面。（編輯：陳慧萍）1130314