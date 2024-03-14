更多編輯台推薦新聞：
周思齊引退倒數 二度堅拒黑道恐嚇放水的亞洲選球王
運動

周思齊引退倒數 二度堅拒黑道恐嚇放水的亞洲選球王

陳彥博不休息橫越瑞典極地 完賽睡15小時：更珍惜日常生活
運動

陳彥博不休息橫越瑞典極地 完賽睡15小時：更珍惜日常生活

席尼墨菲從影逾20年熬成奧斯卡影帝 拒用社群家中沒網路
娛樂

席尼墨菲從影逾20年熬成奧斯卡影帝 拒用社群家中沒網路

圖輯／奧斯卡頒獎約翰希南裸體逗笑全場 怪奇比莉笑捧第2座小金人
娛樂

圖輯／奧斯卡頒獎約翰希南裸體逗笑全場 怪奇比莉笑捧第2座小金人

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
保母虐童案 陳建仁致歉：中央地方共同精進社會安全網
首頁 / 國際

王毅20日訪問坎培拉 7年來中國訪澳最高層級官員

2024/3/14 10:25
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淳卉雪梨14日專電）中國外交部長王毅將於20日訪問澳洲，為2017年以來訪澳最高層級的中國官員。王毅此行被視為澳中關係回溫，並為中國國務院總理李強可能在今年底訪問澳洲鋪路。

王毅將於3月20日抵達澳大利亞首都坎培拉，與澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）進行第7次「澳中外交及戰略對話」（Australia-China Foreign and Strategic Dialogue）。王毅結束澳洲訪問後，將轉往紐西蘭，與紐西蘭外交部長皮特斯（Winston Peters）會談。

繼2017年時任中國總理李克強訪問澳洲後，王毅是7年來訪問澳洲最高層級的中國官員。雙方預期將就推動消除貿易障礙，人權、區域安全等議題展開對話。此外，澳籍華裔作家楊恆均遭中國判決死緩事件也成為關注焦點。

此前，中國商務部12日建議取消對澳大利亞葡萄酒繼續徵收高額關稅。澳洲貿易部長法瑞爾（Don Farrell）對此表示，這是一項值得歡迎的進展。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今上午表示，期待王毅下周訪問坎培拉。

艾班尼斯去年11月訪問中國，這是2016年以來首度有澳洲總理訪中，艾班尼斯並在北京人民大會堂與李強會晤，雙方確認重啟一年一度的澳中總理會晤。

上一次的澳中外交及戰略對話於2022年12月21日舉辦，澳洲外交部長黃英賢於北京與王毅會面。（編輯：陳慧萍）1130314

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.63