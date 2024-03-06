南海衝突 澳洲東協宣言：避免單方面危害區域和平

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淳卉雪梨6日專電）中國與菲律賓在南海衝突持續升溫，東協與澳洲今發表聯合宣言，呼籲各國遵守聯合國海洋公約等準則，避免危害區域和平的單方面行動。

東南亞國家協會-澳洲特別峰會（ASEAN-Australia Special Summit 2024）3月4日至6日於墨爾本舉辦，聚焦澳洲強化與東協在經貿與海洋安全方面合作。

隨著中國與菲律賓在南海衝突持續升溫，東協與澳洲在峰會尾聲發表「墨爾本宣言」，除了提及加薩、烏克蘭局勢，也關注南海緊張情勢，但未提及中國。

宣言強調指出，繁榮與安全依賴海洋和平，並強調航行自由權利的重要性。宣言呼籲所有國家遵守聯合國海洋法公約（UNCLOS）在內的國際法，及國際民航組織（ICAO）、國際海事組織（IMO）建議的行為準則，和平解決爭議，並在行動中保持克制，避免採取會引起誤解、誤判、讓局勢更加複雜的行動。

宣言支持全面落實2002年「南海行為準則」（COC），呼籲各國避免採取任何危害區域和平、安全與穩定的單方面行動，促進有利「南海行為準則」（COC）談判的環境。

宣言並對於加薩嚴峻的人道局勢表達關切，譴責針對所有平民和民用基礎設施的攻擊，導致加薩人道危機繼續惡化。

此外，澳洲總理艾班尼斯今天也強調，「澳洲對於在南海任何不安全與破壞穩定的安全行為感到擔憂」，因為這可能會帶來誤判的風險，導致衝突升級，並呼籲各國遵守聯合國海洋公約。（編輯：韋樞）1130306