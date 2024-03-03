民生費用高漲下 澳洲執政黨贏得國會議員補選

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（中央社雪梨3日綜合外電報導）澳洲執政工黨候選人貝利亞（Jodie Belyea）今晚聲稱在維多利亞州國會議員補選中勝出。這次補選被視為是對總理艾班尼斯因應全國生活費用壓力的一場公投。

路透社報導，中間偏左的工黨（Labor Party）候選人貝利亞擊敗保守派自由黨（Liberal）候選人康洛伊（Nathan Conroy），在維多利亞州首府墨爾本（Melbourne）鄧克里選區（Dunkley）今天舉行國會議員補選勝出。今天的補選意在遞補之前過世工黨議員的懸缺。

選舉結果對執政黨而言無疑是劑強心針。此時澳洲民眾正遭受高通膨帶來的財務壓力，儘管最近通膨有所放緩，但澳洲央行自2022年5月以來已經升息425個基點，利率來到12年最高點4.35%。

根據澳洲選舉委員會網站的數據，工黨的貝利亞獲得52.53%的選票，而康洛伊取得47.47%的選票。

總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今晚在社群平台X賀喜貝利亞當選。他說：「我們政府明白，生活費壓力是民眾目前面臨的最大挑戰，因此，協助身扛重擔的民眾仍為我們的優先要務。」

為協助降低全國生活成本，艾班尼斯在1月宣布修改稅收政策，內容是減少富人的福利，同時讓低收入民眾有更多稅賦減免。

近期民調支持率上升的政治反對派表示，政府未能控制日常開銷上漲的壓力，諸如食品雜貨、汽油和償還貸款等。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1130303