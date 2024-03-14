美擬全面封殺TikTok 澳洲：不打算跟進

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（中央社雪梨14日綜合外電報導）澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天表示，美國議員要求中國自短影音分享平台TikTok撤資，否則將對TikTok實施禁令的做法，他的政府無意仿效。

法新社報導，美國聯邦眾議院以壓倒性票數通過法案，揚言讓TikTok在美國下架。不過，這項法案仍須聯邦參議院表決，由於參院立場較為審慎，結果尚不得而知。

至於澳洲是否跟進，艾班尼斯告訴一名廣播電台主持人：「我們會聽聽建議，但並沒有這麼做的計畫。」

他說：「國安必須是第一考量。」

「然而也須體認，對很多人來說，這（TikTok）提供他們一個溝通方式，因此現階段還沒有人建議我們這麼做（禁用TikTok）。」

澳洲去年4月起禁止政府公務機使用TikTok，是繼美國、英國、加拿大和紐西蘭後，最後一個採取這項行動的「五眼聯盟」（Five Eyes）成員。

艾班尼斯說：「我們不在政府公務機使用TikTok，這是我們目前採行的適當做法。」

艾班尼斯領導的中間偏左工黨（Labor Party）自2022年贏得政權以來，因立場不若之前的保守派政府那麼有對抗性，澳洲與中國的貿易關係已有所改善。（譯者：蔡佳敏/核稿：盧映孜）1130314