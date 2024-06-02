香格里拉對話中國防長高談全球安全 卻發表對台恫嚇言論

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（中央社台北2日電）中國國防部長董軍今天在新加坡香格里拉對話會議發表「中國的全球安全觀」演說，強調中國的國防政策和理念是開放包容；卻發表對台灣恫嚇言論，稱「誰膽敢把台灣從中國分裂出去，必將粉身碎骨、自取滅亡」。

綜合中國媒體報導，董軍表示，中方歷來尊重各國的合理關切，同樣，中國的核心利益神聖而不可侵犯，維護國家主權和領土完整是中國軍隊的神聖使命。

董軍老調重提稱，台灣議題是中國核心利益中的核心，及一個中國原則。

他在台上稱，「民進黨當局大搞漸進式台獨，頑固推行『去中國化』，妄圖割裂兩岸社會、歷史文化聯繫、數典忘祖的分裂言論荒謬而狂妄，必將被釘在歷史的恥辱柱上」。

他還稱，外部干涉勢力，正在以「切香腸」方式，不斷虛化掏空一中原則，炮製涉台法案，執意對台售武，非法進行官方往來，實質就是在助長台獨，圖謀「以台制華」，這些險惡用心，正在把台灣引向險境。

他還恫嚇，「中國人民解放軍始終是捍衛祖國統一、無堅不摧的強大力量！將以及時堅決有力的作為，遏止『台獨』，確保其圖謀永無得逞之日！誰膽敢把台灣從中國分裂出去，必將粉身碎骨、自取滅亡。」

此外，針對區域情勢，他說，亞太地區的發展成就和安定局面來之不易，是地區各國人民共同智慧的結晶、共同努力的結果，需要倍加珍惜。不允許霸權主義、強權政治損害亞太，不允許把地緣衝突、冷戰熱戰引入地區，不允許任何國家、任何勢力生戰生亂。

中國在台灣新任總統賴清德宣誓就職後，在台灣周圍舉行軍事演習，警告「台獨等於戰爭，分裂沒有和平」，還曾指賴總統是「危險的台獨分子」。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）5月31日出席香格里拉對話會議時與董軍舉行自2022年以來的首度面對面會談，奧斯汀對中國在台灣海峽周邊「挑釁行動」表達關切。（編輯：唐佩君/陳鎧妤）1130602