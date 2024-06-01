香格里拉對話演說 美防長重申支持台海維持現狀

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（中央社記者吳昇鴻新加坡1日電）美國國防部長奧斯汀今天在香格里拉對話發表演說，提及昨天和中國國防部長董軍面對面會談，坦誠討論。他說，為了避免誤判與誤解，對話是必須的，應透過對話解決爭端，而非脅迫衝突甚至所謂懲罰，美方將繼續加強朝鮮半島的穩定、持續支持台海維持現狀。

第21屆香格里拉對話論壇5月31日至6月2日在新加坡舉行，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）和中國國防部長董軍昨天舉行自2022年以來的首度面對面會談，奧斯汀對中國在台灣海峽周邊行動表達關切。

奧斯汀今天上午發表演說，感謝新加坡擔任香格里拉對話的東道主，並提到昨天和董軍面對面會談，「進行了坦誠的討論」。他說，任何時候都是防長會談的最佳時機，國防領域資深官員的直接對話是不可取代的，為了避免誤判與誤解，開放的溝通管道無可替代，對話是必須的。

他指出，疫情後印太區域的復甦令人感到鼓舞，這表示各界可以共同取得許多成就，透過深厚的連結讓彼此走出困難；當今全球安全面臨的威脅和挑戰，從氣候變遷到流行病的潛在問題，從核子危險到恐怖主義，從俄羅斯在烏克蘭的魯莽戰爭，到區域內威脅和平穩定的其他行動，各方都在一個歷史轉捩點，夥伴關係更應尋求互相理解。

奧斯汀表示，美國及印太地區各國都應抱持信念，尊重主權和國際法，商業應該自由往來、海洋和天空都是自由公開的場域，每個人都有平等的尊嚴，應透過對話和平解決爭端，而不是脅迫或衝突，更不是透過所謂的懲罰。

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奧斯汀指出，透過四方安全對話（Quad），美方正建立與印太地區的夥伴關係，加強合作，也與東協國家展開投資互動，盼彼此進一步交流；美方將繼續加強朝鮮半島的穩定、持續支持台海維持現狀，而這樣的支持力量需要各界合作的決心。

奧斯汀表示，美國將繼續與關心印太地區的朋友站在一起，並發揮重要作用，有些勢力仍試圖透過脅迫和侵略來強加意志，這代表志同道合的國家必須加強聯繫，互動程度將比以往來得更加緊密。（編輯：黃瑞弘）1130601