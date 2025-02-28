美前防長齊批川普開鍘軍方高層 敦促國會究責

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（中央社華盛頓27日綜合外電報導）美國5位卸任國防部長今天聯名致函國會議員，譴責總統川普近來對五角大廈高層開鍘的行徑「魯莽」，敦促國會對川普究責。

法新社報導，川普本月對美國國防部展開全面人事調整，將數名高層官員解職，並準備解僱數以千計文職人員，使得五角大廈成了政治焦點。

民主黨人指責川普和國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）試圖將軍隊政治化，確保軍方是由效忠於川普的人士所領導。

先前在共和黨和民主黨政府底下效力的5位前國防部長在信中表達譴責，稱他們對開鍘一事「深感不安」。

信中寫道：「我們寫信是要敦促美國國會對川普先生這些魯莽行徑究責，並全面行使憲法賦予國會的監督職責。」

這封信的署名人有民主黨籍前總統拜登任內國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）、裴利（William Perry）、黑格（Chuck Hagel）、潘內達（Leon Panetta）和川普第一個任期內的國防部長馬提斯（James Mattis）。

5位前國防部長寫道：「川普先生的開除行動引發令人不安的疑慮，懷疑政府企圖將軍隊政治化，並試圖削弱對總統權力的法律約束。」

「川普總統的行為損害我們全志願役軍隊，並削弱我國國安。」

保持超然於政治紛爭之外是美國軍隊的核心原則，為維持軍方的中立，軍人甚至被禁止從事某些類型的政治活動。

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川普政府官員則對開革行動提出辯護，赫格塞斯堅稱川普不過是在挑選他屬意的領導者，還說「這並不是沒有先例」。

日前遭免職的官員並沒有被控犯下任何不當行為，包括參謀首長聯席會議主席布朗（Charles "CQ" Brown）。參謀首長聯席會議主席任期一般都是4年，而布朗上任還不到2年即被迫下台。（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）1140228