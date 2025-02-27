聯邦法官令美政府支付援外資金 最高法院暫擋下

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（中央社華盛頓26日綜合外電報導）美國最高法院首席大法官羅伯茲（John Roberts）今天暫停聯邦法官一項命令，這項命令要求總統川普政府向承包商和接受撥款的組織支付對外援助資金。

路透社報導，羅伯茲發布一項臨時命令，暫時擋下哥倫比亞特區聯邦地區法院法官阿里（Amir Ali）的行動；阿里下令川普政府在今晚23時59分之前向承包商和接受撥款方支付對外援助資金。

羅伯茲並未說明下達這項命令的理由。這項命令將給予法院更多時間考慮政府欲駁回阿里裁決的更正式要求。

羅伯茲要求原告，也就是與美國國際開發總署（USAID）和國務院簽訂合約或接受其資助的組織在28日中午之前做出回應。

在此之前，川普政府今天在法院文件中表示，已針對終結美國大多數援外合約與撥款做出最終決定，並堅稱無法在法院下達的最後期限前支付過去的款項。

法新社報導，國務院發言人另外表示，川普政府已大幅削減海外發展和援助計畫的預算，砍掉92%的多年期合約，相當於540億美元的援助資金，稱這些行動是川普「美國優先」政策的一部份。

援外資金爭議源於援助組織提出的2起訴訟，他們指控這些機構非法凍結所有對外援助款項。

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儘管阿里在本月13日發布臨時限制令，要求政府釋出撥款，並在隨後的多項命令中要求政府遵從，並於今晚的最後期限前解凍外援，但川普政府仍大致凍結了這些撥款。

美國司法部的律師堅稱，政府有權在審查這些協議，以確認其是否符合政府政策之際，暫緩執行相關協議。（譯者：劉文瑜/核稿：李佩珊）1140227