美中防長香格里拉對話會晤 2022年以來再次互動

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（中央社台北31日電）新加坡聯合早報報導，美國國防部長奧斯汀（Lloyd J. Austin）和中國國防部長董軍今天下午1時在新加坡舉行會晤。此次會晤為中美防長時隔18個月、董軍上任以來，首次進行實質性的面對面對話。

報導指出，奧斯汀12時45左右抵達會場，董軍則在12時54分抵達會場。美方官員透露，會議預計將持續1小時。

這是董軍去年12月出任中國國防部長後，中美防長首次面對面會晤，也是中美防長時隔18個月，首次進行實質性的面對面對話。董軍與奧斯汀4月16日晚間視訊通話，是美中軍方高層從2022年11月以來再次互動。

中國國防部長董軍5月29日至6月3日應邀出席第21屆香格里拉對話會並訪問新加坡。外界認為，台灣、南海都可能是觸及議題。（編輯：廖文綺/朱建陵）1130531