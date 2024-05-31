美中防長香格里拉對話會晤 2022年以來再次互動
2024/5/31 14:18（5/31 14:58 更新）
（中央社台北31日電）新加坡聯合早報報導，美國國防部長奧斯汀（Lloyd J. Austin）和中國國防部長董軍今天下午1時在新加坡舉行會晤。此次會晤為中美防長時隔18個月、董軍上任以來，首次進行實質性的面對面對話。
報導指出，奧斯汀12時45左右抵達會場，董軍則在12時54分抵達會場。美方官員透露，會議預計將持續1小時。
這是董軍去年12月出任中國國防部長後，中美防長首次面對面會晤，也是中美防長時隔18個月，首次進行實質性的面對面對話。董軍與奧斯汀4月16日晚間視訊通話，是美中軍方高層從2022年11月以來再次互動。
中國國防部長董軍5月29日至6月3日應邀出席第21屆香格里拉對話會並訪問新加坡。外界認為，台灣、南海都可能是觸及議題。（編輯：廖文綺/朱建陵）1130531
延伸閱讀美警告中挺俄恐受更多制裁後 美中外交高層華府會晤日經亞洲分析老地圖 揭美國東亞戰略74年未變「台灣掌安全關鍵」美前情報官員：中共藉環台軍演測試台美底線 美應加強嚇阻地緣政治緊張 美與友邦亞洲軍演規模頻率領先中國
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。