美中防長香格里拉對話會晤 奧斯汀關切解放軍挑釁台海

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（中央社新加坡31日綜合外電報導）五角大廈表示，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）和中國國防部長董軍今天在新加坡舉行自2022年以來的首度面對面會談，奧斯汀對中國在台灣海峽周邊「挑釁行動」表達關切。

五角大廈發言人賴德（Pat Ryder）在會後聲明中說：「部長對人民解放軍近日在台灣海峽周邊的挑釁行動表達關切。他重申，人民解放軍不應該拿正常且例行民主程序一環的台灣政治過渡，當作脅迫性作為的藉口。」

五角大廈今天還表示，針對於今年底舉行兩軍危機溝通工作小組會議的計畫，美國表示歡迎。

奧斯汀和董軍這場會談，為進一步展開防止引爆點爭端失控的軍事對話帶來一線希望。

法新社報導，這場會談下午將近1時在舉行亞洲安全會議（Asia Security Conference，別名「香格里拉對話」）的香格里拉飯店展開，是兩國防長18個月來第一場實質面對面會談。

來自全球各國的國防首長和官員都參與了這場年度論壇。香格里拉對話近年已成美中關係的重要指標。

中國上週在台灣周圍舉行軍事演習，在台灣新任總統賴清德宣誓就職後警告「台獨等於戰爭，分裂沒有和平」，還曾指賴總統是「危險的台獨分子」。

北京對於華府不斷深化美國在亞太地區的防禦關係也深感憤怒，特別是與菲律賓強化防禦關係，以及定期派遣軍艦和戰機到台灣海峽及南海。

美國總統拜登政府和中國一直在加強溝通，以緩解這兩個擁核對手之間的摩擦，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）上個月才剛訪問北京和上海。

關鍵重點之一就是恢復美中兩國軍方的對話。

奧斯汀和董軍本週末將在香格里拉對話上發表演說，預料內容將觸及兩國各自的壓力點。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1130531